Μουντιάλ 2026: Γιατί ένας ποδοσφαιριστής αποβλήθηκε επειδή κάλυψε το στόμα του;

Ο Παραγουανός Μιγκέλ Αλμιρόν έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε βάσει ενός νέου κανονισμού της FIFA, αφού μίλησε σε αντίπαλό του έχοντας καλυμμένο το στόμα του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Παραγουάης με την Τουρκία για το Μουντιάλ 2026.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης που διεξήχθη στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Το παιχνίδι είχε διακοπεί έπειτα από φάουλ στον Ίσιδρο Πίτα της Παραγουάης, όταν οι παίκτες των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν γύρω από τον επιθετικό που βρισκόταν στο έδαφος.

Εκείνη τη στιγμή, ο Αλμιρόν φάνηκε να απευθύνεται στον Τούρκο αμυντικό Μερτ Μιλντίρ έχοντας το χέρι μπροστά από το στόμα του. Ο Μιλντίρ αντέδρασε αμέσως, κατευθύνθηκε προς τον βοηθό διαιτητή και υπέδειξε την κίνηση του Παραγουανού.

Μετά από έλεγχο της φάσης μέσω VAR, ο διαιτητής Ιβάν Μπάρτον κλήθηκε να εξετάσει το βίντεο στο μόνιτορ δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και αποφάσισε να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Αλμιρόν.

Miguel Almiron of Paraguay becomes the first player to be issued a red card under the new fifa rules.



New FIFA/IFAB rule (approved April 2026, in effect for the 2026 World Cup):



Players can receive a straight red card for covering their mouth (with hand, arm, or shirt) while in… pic.twitter.com/BIOLLyfFjW — Elvisbo (@Elvisbo) June 20, 2026

Η αποβολή ήρθε ενώ η Παραγουάη προηγούνταν ήδη με 1-0 χάρη σε γκολ του Ματίας Γκαλάρσα από το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και να πάρει τη νίκη.

Ο Αλμιρόν θα χάσει τον τελευταίο αγώνα της Παραγουάης στη φάση των ομίλων απέναντι στην Αυστραλία, ενώ η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την τιμωρία του εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Η αποβολή του Αλμιρόν είναι η πρώτη που επιβάλλεται μετά την τροποποίηση των κανονισμών από το International Football Association Board (IFAB), το όργανο που είναι αρμόδιο για τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου.

Η αλλαγή εγκρίθηκε τον Απρίλιο και προβλέπει ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να αποβληθεί εάν καλύπτει το στόμα του ενώ απευθύνεται σε αντίπαλο κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης ή έντασης στον αγωνιστικό χώρο.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο σε αγώνα του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπενφίκα. Τότε, ο Βινίσιους Τζούνιορ κατήγγειλε ότι ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι τον προσέβαλε με ρατσιστικό σχόλιο, ενώ μιλούσε έχοντας καλυμμένο το στόμα του με τη φανέλα του.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ρατσιστικής συμπεριφοράς, ωστόσο αργότερα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έξι αγωνιστικών – οι τρεις με αναστολή – για ομοφοβική συμπεριφορά.

Μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο υποστήριξε δημόσια την αυστηροποίηση των κανονισμών, τονίζοντας ότι η απόκρυψη των χειλιών κατά τη διάρκεια λεκτικών αντιπαραθέσεων δυσχεραίνει τη διερεύνηση πιθανών περιστατικών ρατσισμού ή άλλων μορφών λεκτικής κακοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το IFAB συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε να εντάξει την κίνηση αυτή στις περιπτώσεις που μπορούν να τιμωρηθούν με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Με πληροφορίες από The Athletic