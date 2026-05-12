Μουντιάλ 2026: Γιατί ένα ματς των ομίλων έχει πιο ακριβό εισιτήριο απ' αυτό του Super Bowl

Σε έναν μήνα (11/6) αρχίζει το Μουντιάλ 2026, το οποίο φέτος διοργανώνεται στη Βόρεια Αμερική, με τους φιλάθλους να διαμαρτύρονται για τις υψηλές, για τα δεδομένα, τιμές των εισιτηρίων.

Ένας συγκεκριμένος αγώνας του Μουντιάλ 2026, για τη φάση των ομίλων, φαίνεται πως έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο: χαρακτηριστικά, ένα εισιτήριο για την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κολομβία κοστίζει πλέον περισσότερο από ένα εισιτήριο για το Super Bowl.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι και αναμένεται να είναι η τελευταία συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Εξ' ου και η τεράστια ζήτηση.

Μουντιάλ 2026: Οι τιμές των εισιτηρίων στον αγώνα της Πορτογαλίας με την Κολομβία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της TicketData, οι πιο φθηνές μεταπωλημένες θέσεις για το Πορτογαλία - Κολομβία κοστίζουν κατά μέσο όρο περίπου 2.500 δολάρια. Το ποσό αυτό ξεπερνά ακόμη και τη μέση τιμή εισόδου του Super Bowl 2025, που ήταν 2.109 δολάρια την ημέρα του τελικού.

Στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA, οι τιμές για τον συγκεκριμένο αγώνα κυμαίνονταν αυτή την εβδομάδα από 2.300 δολάρια έως και το αστρονομικό ποσό των 5,75 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να υπολογίζονται οι προμήθειες 15% για αγοραστές και πωλητές.

Ο 35χρονος Άντι Λοάιζα, που γεννήθηκε στη Μπογκοτά και πλέον ζει στη Φλόριντα, δήλωσε ότι αρχικά σκόπευε να ξοδέψει έως 1.500 δολάρια ανά εισιτήριο για να δει την αγαπημένη του εθνική ομάδα απέναντι στην Πορτογαλία.

Τελικά, παρασύρθηκε από τον φόβο ότι θα χάσει την εμπειρία και πλήρωσε 8.650 δολάρια για τρία εισιτήρια - σχεδόν 2.900 δολάρια το καθένα.

«Ειλικρινά, ακόμη πιστεύω ότι είναι τρελό», είπε, προσθέτοντας: «Αλλά αγαπώ τόσο πολύ την εθνική μου».

Η αναμέτρηση έχει όλα τα στοιχεία που εκτόξευσαν τη ζήτηση για εισιτήρια. Τόσο η Πορτογαλία όσο και η Κολομβία βρίσκονται στο Top 15 της FIFA, ενώ στη Φλόριντα ζουν σχεδόν 500.000 Κολομβιανοί. Η τεράστια στήριξη των φιλάθλων της Κολομβίας είχε φανεί ήδη από τον τελικό του Copa America 2024 στο ίδιο γήπεδο, όταν χιλιάδες φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο επιχείρησαν να μπουν στο στάδιο προκαλώντας χάος.

Η FIFA, από την άλλη, υποστηρίζει ότι οι τιμές κινούνται σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς και ότι τα έσοδα από το Μουντιάλ 2026 χρηματοδοτούν τη δράση της ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε περισσότερες από 200 χώρες.

Παρότι αρκετοί ειδικοί συμβουλεύουν τους φιλάθλους να περιμένουν πριν αγοράσουν εισιτήρια μεταπώλησης, καθώς οι τιμές συχνά πέφτουν όσο πλησιάζει ο αγώνας, ο Λοάιζα δεν ήθελε να ρισκάρει.

«Προσπαθούσα να εξηγήσω στους Αμερικανούς συναδέλφους μου γιατί θα έδινα σχεδόν 3.000 δολάρια για έναν αγώνα ομίλων», είπε. «Τους είπα ότι είναι σαν να πηγαίνεις στο Super Bowl».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal