Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν έχει αγώνες απόψε;

Για πρώτη φορά εδώ και 27 ημέρες, δεν υπάρχει ούτε ένας αγώνας του Μουντιάλ 2026 για να παρακολουθήσουμε απόψε.

Απομένουν πέντε ημέρες ξεκούρασης καθώς οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία πριν αναδειχθεί ο νικητής του τουρνουά στο στάδιο MetLife στις 19 Ιουλίου.

Η πρώτη από αυτές είναι η σημερινή ημέρα, Τετάρτη, προσφέροντας μια σύντομη ανάπαυλα πριν ξεκινήσει η φάση των προημιτελικών την Πέμπτη, όταν η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο.

Απομένουν πλέον μόνο δύο νοκ άουτ γύροι μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Γιατί σταμάτησε προσωρινά το Μουντιάλ;

Οι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση.

Από τους 104 προγραμματισμένους αγώνες του τουρνουά, έχουν ήδη διεξαχθεί οι 96 - δηλαδή το 92% της διοργάνωσης.

Η Γαλλία και το Μαρόκο, που θα αναμετρηθούν στον πρώτο προημιτελικό την Πέμπτη, αγωνίστηκαν τελευταία φορά το Σάββατο, όταν νίκησαν τον Καναδά και την Παραγουάη αντίστοιχα, έχοντας έτσι μόλις τέσσερις ημέρες για να αναρρώσουν.

Με την επέκταση του τουρνουά σε 48 ομάδες φέτος, η ξεκούραση είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς προστέθηκε ένας επιπλέον γύρος στο πρόγραμμα και οι ομάδες που έφτασαν σε αυτή τη φάση έχουν ήδη δώσει πέντε αγώνες.

Η πνευματική κόπωση, η σωματική καταπόνηση, τα πολλά ταξίδια και οι υψηλές θερμοκρασίες αρχίζουν πλέον να αφήνουν το αποτύπωμά τους.

«Κουράζεσαι πολύ, αλλά όχι εξαιτίας των επτά ή οκτώ αγώνων», δήλωσε ο Κροάτης πρώην ποδοσφαιριστής, Ivan Rakitić στο The Athletic. «Κουράζεσαι επειδή πρέπει συνεχώς να σκέφτεσαι, να προετοιμάζεσαι, να αναλύεις, να προσέχεις τον εαυτό σου, τους συμπαίκτες σου και όλα τα υπόλοιπα.»

Οι ποδοσφαιριστές είχαν πάντοτε αυτές τις ημέρες ανάμεσα στους αγώνες για να αναρρώσουν. Ωστόσο, μόνο τώρα οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται πραγματικά αυτά τα διαλείμματα, καθώς όσο προχωρά η διοργάνωση και οι ομάδες μειώνονται στο μισό σε κάθε γύρο, προγραμματίζονται ολοένα και λιγότεροι αγώνες.

Με πληροφορίες από The New York Times