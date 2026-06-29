Μουντιάλ 2026: Για βιασμό μεταφράστριας κατηγορείται ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου

Ο αρχηγός του Πράσινου Ακρωτηρίου, της εθνικής ομάδας που έγραψε ιστορία εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 στην παρθενική της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, βρίσκεται υπό έρευνα για υπόθεση βιασμού στη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο Globo.

Ο Ράιαν Μέντες, ο οποίος αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια των «Γαλάζιων Καρχαριών», κατηγορείται για υπόθεση βιασμού γυναίκας που εργαζόταν ως διερμηνέας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης FIFA Series, η οποία διεξήχθη στη Νέα Ζηλανδία τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται την αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας, τους νομικούς εκπροσώπους της διερμηνέως, καθώς και πολλαπλές συνομιλίες με την ίδια και την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Πράσινου Ακρωτηρίου, δεν θα ληφθεί απόφαση για την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του Μέντες μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ιατροδικαστικής ανάλυσης.

Σε δήλωσή της προς την USA TODAY, η FIFA ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με τη «δέουσα σοβαρότητα, κάθε καταγγελία ανάρμοστης συμπεριφοράς» και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας.

«Παρακαλούμε κατανοήστε ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια στο παρόν στάδιο», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πάντως, η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν απάντησε σε αίτημα της USA TODAY για σχολιασμό.

Τι κατήγγειλε η διερμηνέας για τον Μέντες

Η διερμηνέας, μια γυναίκα από τη Βραζιλία, κατέθεσε στις αρχές ότι ο Μέντες εισήλθε στο δωμάτιό της σε ξενοδοχείο στο Όκλαντ και της επιτέθηκε τόσο σωματικά όσο και σεξουαλικά, σύμφωνα με το Globo. Η ίδια κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές και υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης.

Η εξέταση κατέγραψε τραυματισμούς στο σώμα της, καθώς και πολλαπλές εκχυμώσεις (μελανιές) στο στήθος, τον λαιμό και το πρόσωπό της, σύμφωνα με το Globo. Η γυναίκα παρέδωσε επίσης, στην αστυνομία και αργότερα στο βραζιλιάνικο μέσο, φωτογραφίες που αποτύπωναν τα τραύματά της.

Σύμφωνα με το Globo, η γυναίκα κατήγγειλε την επίθεση και σε τρεις διαφορετικούς αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ωστόσο κανείς τους δεν ανταποκρίθηκε.

Σημειώνεται πως ο Μέντες, επιθετικός της τουρκικής ομάδας Ιγκντίρ, έχει αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια του Πράσινου Ακρωτηρίου, χάνοντας μόλις 19 λεπτά συμμετοχής στα τρία πρώτα ματς. Οι «Γαλάζιοι Καρχαρίες» αντιμετωπίζουν την Αργεντινή την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Μαϊάμι.

Με πληροφορίες από USA Today