Μουντιάλ 2026: Εξαρθρώθηκαν παράνομα δίκτυα τηλεοπτικού streaming - Πόσο κόστιζαν οι «συνδρομές»

Εξαρθρώθηκαν παράνομα δίκτυα τηλεοπτικού streaming ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τρία παράνομα κέντρα διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου στην πόλη Κροτόνε της περιφέρειας Καλαβρίας, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της ψηφιακής πειρατείας, αναφέροντας τέσσερις υπόπτους στις αρχές και προχωρώντας σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 650.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, η επιχείρηση εντάσσεται στις προσπάθειες καταπολέμησης της παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού περιεχομένου ενόψει του Μουντιάλ 2026, που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Μουντιάλ 2026: Οι τιμές για τις παράνομες συνδρομές

Το κύκλωμα διέθετε παράνομες συνδρομές IPTV, παρέχοντας πρόσβαση σε επί πληρωμή περιεχόμενο πλατφορμών όπως το Sky, το DAZN, το Netflix και το Disney+.

Οι παράνομες συνδρομές κόστιζαν από 10 έως 40 ευρώ και συνοδεύονταν ακόμη και από υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τουλάχιστον 2.769 χρήστες, ενώ διαπίστωσαν ότι τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν στην νόμιμη οικονομία και σε κρυπτονομίσματα με στόχο την απόκρυψη της προέλευσής τους.

Οι τέσσερις Ιταλοί ύποπτοι κατηγορούνται για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, οι αρχές υπενθύμισαν ότι και οι χρήστες παράνομων συνδρομητικών υπηρεσιών αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από 154 έως 5.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ