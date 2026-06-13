Μουντιάλ 2026: Έκλεψαν τον προπονητικό εξοπλισμό της Αγγλίας πριν από την πρεμιέρα

Θύμα κλοπής λίγες ημέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026, έπεσε η εθνική Αγγλίας, με τον ποδοσφαιρικό εξοπλισμό της ομάδας να εξαφανίζεται κατά τη μεταφορά του στο προπονητικό της κέντρο στο Κάνσας Σίτι.

Σύμφωνα με το BBC, η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) προσπαθεί να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει κλαπεί, με μπάλες και ποδοσφαιρικά παπούτσια να συγκαταλέγονται στα αντικείμενα που φέρεται να έχουν χαθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οχήματα που μετέφεραν τον εξοπλισμό προς το Swope Soccer Village, όπου θα προετοιμαστεί η εθνική Αγγλίας στο Κάνσας Σίτι στο περιθώριο του Μουντιάλ 2026, παραβιάστηκαν από αγνώστους.

England have been victims of a theft of their training equipment, after vehicles transferring kit to their Kansas City training base were broken into. pic.twitter.com/UaIhSTVrle — BBC Sport (@BBCSport) June 13, 2026

Μουντιάλ 2026: Δύο συλλήψεις για περιστατικό με την εθνική Αγγλίας

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ και οι ποδοσφαιριστές του αναμένονται στην πόλη το απόγευμα του Σαββάτου, για την τελική προετοιμασία τους για το Μουντιάλ 2026, με τον εξοπλισμό να είχε σταλεί νωρίτερα ώστε να βρίσκεται ήδη στις εγκαταστάσεις πριν από την άφιξη της αποστολής.

Αστυνομικοί που συνεργάζονται με την FA βρέθηκαν στο σημείο το βράδυ της Παρασκευής και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις που συνδέονται με το περιστατικό.

Η κλοπή ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην προετοιμασία της Αγγλίας ενόψει του πρώτου αγώνα της στη διοργάνωση απέναντι στην Κροατία, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη.

Οι Άγγλοι διεθνείς αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη πλήρη προπόνησή τους την Κυριακή, με την ομοσπονδία να καταβάλλει προσπάθειες ώστε να αντικατασταθεί άμεσα ο εξοπλισμός που ενδεχομένως έχει χαθεί και να μην επηρεαστεί η προετοιμασία της ομάδας ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ.

Μουντιάλ 2026: Οι σημερινοί αγώνες

Ως προς τους σημερινούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία στις 22:00 (Όμιλος Β), για να ακολουθήσει το πρώτο ντέρμπι της διοργάνωσης ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο (Όμιλος Γ, 01:00 το πρωί).

Τέλος, η Αϊτή, που είναι στον ίδιο ομιλό με Βραζιλία και Μαρόκο, αναμένεται να αντιμετωπίσει στις 04:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος) τη Σκωτία.

Χθες, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εντυπωσιακά τη διοργάνωση με νίκη 4-1 επί της Παραγουάης, ενώ ο Καναδάς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το πιο εμπορικό παιχνίδι της ημέρας είναι αναμφίβολα το Βραζιλία - Μαρόκο, με τη «σελεσάο» του Κάρλο Αντσελότι να κάνει πρεμιέρα απέναντι στην ομάδα που είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

Με πληροφορίες από BBC

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