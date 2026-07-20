Μουντιάλ 2026: Στιγμιότυπα από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη

Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί, πολλοί από τους οποίους ήταν ακόμη άυπνοι και καταβεβλημένοι από τους πανηγυρισμούς για την ιστορική νίκη της χώρας τους επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026, κατέκλυσαν το απόγευμα της Δευτέρας το κέντρο της Μαδρίτης για να υποδεχθούν θριαμβευτικά την εθνική ομάδα.

Η «Λα Ρόχα», η οποία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό που διεξήχθη στο Νιου Τζέρσεϊ το βράδυ της Κυριακής (19/7), γνώρισε την απόλυτη αποθέωση στην Plaza de Cibeles όπου οι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, με αρκετούς να προστατεύονται από τον ήλιο κάτω από ομπρέλες, καθώς η εθνική ομάδα παρέλαυνε σε ανοιχτό διώροφο λεωφορείο.