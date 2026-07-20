ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Στιγμιότυπα από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη

ΟΙ ΕΞΑΛΛΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ PLAZA DE CIBELES ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί, πολλοί από τους οποίους ήταν ακόμη άυπνοι και καταβεβλημένοι από τους πανηγυρισμούς για την ιστορική νίκη της χώρας τους επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ 2026, κατέκλυσαν το απόγευμα της Δευτέρας το κέντρο της Μαδρίτης για να υποδεχθούν θριαμβευτικά την εθνική ομάδα.

Η «Λα Ρόχα», η οποία επικράτησε της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό που διεξήχθη στο Νιου Τζέρσεϊ το βράδυ της Κυριακής (19/7), γνώρισε την απόλυτη αποθέωση στην Plaza de Cibeles όπου οι φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, με αρκετούς να προστατεύονται από τον ήλιο κάτω από ομπρέλες, καθώς η εθνική ομάδα παρέλαυνε σε ανοιχτό διώροφο λεωφορείο. 

Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter
Μουντιάλ 2026: Εικόνες από την παρέλαση των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Μαδρίτη Facebook Twitter

Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ και ένας παίκτης της θυμίζει τι φοβάται ακόμη το ποδόσφαιρο

Αθλητισμός / Η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ, αλλά το ποδόσφαιρο φοβάται ακόμη τα βαμμένα νύχια

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, παίκτης της πρωταθλήτριας Ισπανίας, έχει δεχτεί ομοφοβικές βρισιές επειδή βάφει τα νύχια του και θυμίζει γιατί οι γκέι ποδοσφαιριστές φοβούνται ακόμη να μιλήσουν ανοιχτά.
THE LIFO TEAM
 
 