Μουντιάλ 2026: Είχε η Σακίρα σωσία στην τελετή έναρξης; - Η λεπτομέρεια που «κρίνει» την απάντηση

Η Σακίρα ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026.

Ωστόσο, το διαδίκτυο είναι πεπεισμένο ότι η Σακίρα αντικαταστάθηκε από σωσία στο Μουντιάλ 2026 και το Euronews ανέφερε πως εξέτασε το βίντεο για να δει τι ισχύει και «πόση αλήθεια υπάρχει σε αυτό».

Μάλιστα, το Euronews σχολιάζει στο δημοσίευμά του: «Μέχρι τώρα έχει εμφανιστεί σε περισσότερα Μουντιάλ από τον πρώην της, Ζεράρ Πικέ. Ωστόσο, ούτε τα πυροτεχνήματα ούτε η μουσική ήταν αυτά που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή των ανθρώπων στο διαδίκτυο. Λίγες ώρες μετά την τελετή έναρξης, άρχισαν να διαδίδονται θεωρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες, το άτομο που ερμήνευσε τον επίσημο ύμνο του τουρνουά, ''Dai Dai'', δεν ήταν στην πραγματικότητα η Κολομβιανή τραγουδίστρια. Ένας χρήστης έγραψε μάλιστα: ''Αυτή δεν είναι η Σακίρα. Κοιτάξτε πώς χάνει το βήμα όταν τραγουδάει το Dai Dai. Αυτή είναι σωσία. Η Σακίρα είπε ψέματα σε όλους''».

Και σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη θεωρία, η σταρ φαινόταν διαφορετική. Η Σακίρα ήταν στο γήπεδο φορώντας λευκό σορτς, αθλητικά παπούτσια και ένα τεράστιο ζευγάρι σκούρα γυαλιά ηλίου. Πολλοί χρήστες τόνισαν επίσης, ότι τα μαλλιά της φαινόταν να έχουν διαφορετική απόχρωση από το συνηθισμένο.

Μουντιάλ 2026: Τραγούδησε τελικά η Σακίρα ή η σωσίας της;

Με ένα μέρος του προσώπου της κρυμμένο πίσω από τα γυαλιά και μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση από αυτή που έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές της, οι ισχυρισμοί για σωσία εξαπλώθηκαν γρήγορα στο X, το TikTok και άλλες πλατφόρμες. Μέσα σε λίγες ώρες, το διαδίκτυο συζητούσε αν ήταν πραγματικά η Σακίρα ή αν ήταν σωσίας.

«Ήταν η Σακίρα που τραγούδησε στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026;» αναφέρει ερώτηση.

Ναι, φυσικά. 69 απαντήσεις - 45%

Όχι, είναι σωσίας. 86 απαντήσεις - 55%

Μέχρι στιγμής, η ομάδα της τραγουδίστριας δεν έχει απαντήσει στις φήμες. Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτομέρεια που υποδηλώνει έντονα ότι το άτομο στο γήπεδο ήταν πραγματικά η ίδια η Σακίρα, σύμφωνα με το Euronews.

Η σταρ έχει μια μικρή ουλή στο μέτωπό της που είναι ορατή σε πολυάριθμες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και ναι: το ίδιο σημάδι είναι επίσης, ορατό στις εικόνες από την τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026.

«Φυσικά, είναι πάντα πιθανό η φερόμενη ως σωσίας να είχε περάσει μήνες μελετώντας κάθε κίνηση της Σακίρα, μαθαίνοντας τις χορογραφίες της, αντιγράφοντας το χτένισμά της και αναπαράγοντας ακόμη και την πιο μικρή ουλή στο πρόσωπο, προκειμένου να ξεγελάσει εκατομμύρια θεατές και δεκάδες κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Ή, εναλλακτικά, να ήταν η Σακίρα. Εμείς τείνουμε να επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή. Άλλωστε, αυτοί οι γοφοί δεν λένε ψέματα» καταλήγει με δηκτικό τόνο το δημοσίευμα, κάνοντας και αναφορά σε τραγούδι της και στίχο «my hips don't lie».

Με πληροφορίες από Euronews