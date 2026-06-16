Μουντιάλ 2026: Δηλητηριώδες φίδι μπήκε στο προπονητικό κέντρο της Γερμανίας

Στο προπονητικό κέντρο στο Γουίνστον-Σέιλεμ της Βόρειας Καρολίνας προπονείται η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας για το Μουντιάλ 2026, με τους ποδοσφαιριστές της να έχουν μία απρόσμενη «συνάντηση».

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, Γιόσουα Κίμιχ, αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι διεθνείς ήρθαν αντιμέτωποι με ένα δηλητηριώδες φίδι, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή στο γερμανικό στρατόπεδο.

«Είδαμε χθες ένα φίδι και μας είπαν ότι είναι δηλητηριώδες. Αν σε δαγκώσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι πεθαίνεις, αλλά σίγουρα είναι επικίνδυνο», δήλωσε ο Κίμιχ.

🚨JUST IN: German national team players saw a venomous snake at their training camp



Joshua Kimmich: "We saw a snake yesterday, but we were told it was venomous. If you get bitten, you have to go to the hospital. I don't think you'll die, but it's certainly dangerous." pic.twitter.com/UQWJiPfwX8 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 16, 2026

Μουντιάλ 2026: Τι φίδι εντόπισαν οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Bild, το φίδι που εντοπίστηκε ήταν πιθανότατα ένας χαλκοκέφαλος (Copperhead), ένα από τα πιο συνηθισμένα δηλητηριώδη φίδια της Βόρειας Καρολίνας. Αν και το δάγκωμά του σπάνια αποδεικνύεται θανατηφόρο, απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Ο 31χρονος μέσος παραδέχθηκε ότι η παρουσία τέτοιων ζώων τον προβληματίζει: «Φοβήθηκα λίγο, η αλήθεια είναι. Στη Γερμανία έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά επικίνδυνα ζώα», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό, οι παίκτες της εθνικής Γερμανίας εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους γύρω από το προπονητικό κέντρο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της BILD.

«Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσεις κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν άσχημα. Γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κινούμαστε στη φύση εδώ», πρόσθεσε.

Την ώρα που η εθνική Αυστρίας έχει ήδη λάβει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στο δικό της προπονητικό κέντρο στη Σάντα Μπάρμπαρα, απαγορεύοντας ακόμη και τις βόλτες με ποδήλατο λόγω του κινδύνου συνάντησης με φίδια, η γερμανική αποστολή δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια ειδική οδηγία ή πρόσθετο μέτρο προστασίας.

Με πληροφορίες από BILD

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