ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026: Δηλητηριώδες φίδι μπήκε στο προπονητικό κέντρο της Γερμανίας

Οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας, πιθανότατα, συνάντησαν ένα φίδι που ενδημεί μόνο στις ΗΠΑ

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΙΔΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Στο προπονητικό κέντρο στο Γουίνστον-Σέιλεμ της Βόρειας Καρολίνας προπονείται η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας για το Μουντιάλ 2026, με τους ποδοσφαιριστές της να έχουν μία απρόσμενη «συνάντηση».

Ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, Γιόσουα Κίμιχ, αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι διεθνείς ήρθαν αντιμέτωποι με ένα δηλητηριώδες φίδι, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή στο γερμανικό στρατόπεδο.

«Είδαμε χθες ένα φίδι και μας είπαν ότι είναι δηλητηριώδες. Αν σε δαγκώσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι πεθαίνεις, αλλά σίγουρα είναι επικίνδυνο», δήλωσε ο Κίμιχ.

Μουντιάλ 2026: Τι φίδι εντόπισαν οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Bild, το φίδι που εντοπίστηκε ήταν πιθανότατα ένας χαλκοκέφαλος (Copperhead), ένα από τα πιο συνηθισμένα δηλητηριώδη φίδια της Βόρειας Καρολίνας. Αν και το δάγκωμά του σπάνια αποδεικνύεται θανατηφόρο, απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Ο 31χρονος μέσος παραδέχθηκε ότι η παρουσία τέτοιων ζώων τον προβληματίζει: «Φοβήθηκα λίγο, η αλήθεια είναι. Στη Γερμανία έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά επικίνδυνα ζώα», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτό, οι παίκτες της εθνικής Γερμανίας εμφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους γύρω από το προπονητικό κέντρο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της BILD.

«Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσεις κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν άσχημα. Γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κινούμαστε στη φύση εδώ», πρόσθεσε.

Την ώρα που η εθνική Αυστρίας έχει ήδη λάβει αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στο δικό της προπονητικό κέντρο στη Σάντα Μπάρμπαρα, απαγορεύοντας ακόμη και τις βόλτες με ποδήλατο λόγω του κινδύνου συνάντησης με φίδια, η γερμανική αποστολή δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε κάποια ειδική οδηγία ή πρόσθετο μέτρο προστασίας.

Με πληροφορίες από BILD

Αθλητισμός

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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