Μουντιάλ 2026: Βιολόγος έδωσε το όνομα του Βοζίνια σε νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού - Ο λόγος

Ο Ισπανός βιολόγος Χεσούς Ορτέα κατάφερε να συνδυάσει δύο από τις μεγάλες του αγάπες, την επιστημονική έρευνα και το ποδόσφαιρο, δίνοντας το όνομα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, που ξεχώρισε στο Μουντιάλ 2026, σε ένα νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού που ανακάλυψε στην Καραϊβική.

Ο Ορτέα ανακάλυψε το νέο είδος, ένα μικροσκοπικό μαλάκιο με έντονο κόκκινο χρώμα στην Καραϊβική και φρόντισε η δημοσίευσή του να συμπέσει με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2026. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον Βοζίνια, τον τερματοφύλακα που κέρδισε τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του απέναντι στην Ισπανία, στην ιστορική πρώτη συμμετοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου στη διοργάνωση.

Μουντιάλ 2026: Γιατί ο επιστήμονας έδωσε το όνομα του Βοζίνια σε νέο είδος θαλάσσιου σαλιγκαριού

Στη σχετική επιστημονική δημοσίευση, ο Ισπανός ερευνητής εξηγεί ότι επέλεξε την ονομασία «Vozinha» προς τιμήν του έμπειρου γκολκίπερ, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης με τους «Ρόχας». Όπως σημειώνει, ακόμη και ο χαρακτηριστικός κόκκινος χρωματισμός του νέου είδους, αποτελεί συμβολική αναφορά στο ξεχωριστό αυτό ποδοσφαιρικό επίτευγμα.

«Επιλέξαμε την ονομασία Vozinha προς τιμήν του Βοζίνια ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη συμμετοχή της χώρας του σε Μουντιάλ απέναντι στους "Ρόχας" (Ισπανία)», ανέφερε ο Ορτέα στη δημοσίευσή του. «Ο χρωματισμός του είδους αποτελεί φόρο τιμής σε αυτό το επίτευγμα».

Ο 40χρονος Βοζίνια ήταν μία από τις μεγάλες εκπλήξεις του Μουντιάλ 2026. Με τις καθοριστικές αποκρούσεις του συνέβαλε στην ιστορική πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου στη φάση των «32», ενώ συνέχισε να ξεχωρίζει και στη συνέχεια της διοργάνωσης, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας του στην παράταση από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.

Ο Χεσούς Ορτέα, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Οβιέδο, διαθέτει μακρά επιστημονική παρουσία στη μελέτη της θαλάσσιας ζωής του Πράσινου Ακρωτηρίου. Η πολυετής συμβολή του στην έρευνα της βιοποικιλότητας της περιοχής αναγνωρίστηκε το 2023, όταν η κυβέρνηση της χώρας τον τίμησε με το Μετάλλιο Αξίας.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο 75χρονος βιολόγος εμπνέεται από τον κόσμο του ποδοσφαίρου για την ονοματοδοσία νέων ειδών.

Στο παρελθόν έχει δώσει ονόματα διάσημων ποδοσφαιριστών σε θαλάσσιους οργανισμούς, τιμώντας μεταξύ άλλων τον θρυλικό τερματοφύλακα της Κόστα Ρίκα και της Ρεάλ Μαδρίτης, Κέιλορ Νάβας, καθώς και τον αείμνηστο Ισπανό επιθετικό Κίνι, έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Σπόρτινγκ Χιχόν και της εθνικής Ισπανίας.

Με πληροφορίες από New York Times, Reuters