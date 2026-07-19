Μουντιάλ 2026: Αυτοί ήταν οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του

Το Μουντιάλ 2026, που διοργανώθηκε φέτος σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ολοκληρώνεται απόψε με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Ανάμεσα στις «μονομαχίες» που θα ξεχωρίσουν, θα είναι κι αυτή του Λαμίν Γιαμάλ της Ισπανίας με τον Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής. Πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές με πανομοιότυπο τρόπο παιχνιδιού, για αρκετούς η κόντρα τους έχει λάβει χαρακτηριστικά διαδοχής.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, μάλιστα, κατατάσσονται και στη σχετική λίστα που διαμόρφωσε το Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ. Σύμφωνα με το μέσο, οι 11 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν στη διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσουν συνολικά έσοδα περίπου 950 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, συνυπολογίζοντας τόσο τα συμβόλαιά τους όσο και τις εμπορικές συνεργασίες τους.

Μουντιάλ 2026: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με εκτιμώμενα ετήσια έσοδα 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 41χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο, ενώ σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του ξεπερνά πλέον το 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας τον έναν από τους ελάχιστους εν ενεργεία αθλητές που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι με 140 εκατομμύρια δολάρια. Ο αρχηγός της Αργεντινής, που υπερασπίζεται τον τίτλο που κατέκτησε το 2022, έχει επίσης εισέλθει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes, με εκτιμώμενη περιουσία 1,1 δισ. δολάρια. Το φετινό Μουντιάλ είναι το έκτο της καριέρας του, ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ συμμετοχών.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ με έσοδα 95 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ (80 εκατ.) και ο Βινίσιους Τζούνιορ (60 εκατ.). Στη λίστα βρίσκονται επίσης ο Μοχάμεντ Σαλάχ (55 εκατ.), ο Σαντιό Μανέ (54 εκατ.), ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (44 εκατ.), ο Λαμίν Γιαμάλ (43 εκατ.), ο Χάρι Κέιν (41 εκατ.) και ο Νεϊμάρ (38 εκατ.).

Το Forbes καταλήγει ότι τα ποσά περιλαμβάνουν τόσο τις απολαβές από τους συλλόγους τους όσο και τα έσοδα από διαφημιστικά συμβόλαια, χορηγίες, εμπορικές συνεργασίες και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από Forbes