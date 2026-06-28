Μουντιάλ 2026: Απόψε η φάση των «32» - Οι αγώνες, οι ώρες και τα κανάλια

Η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ 2026, που διοργανώνεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ολοκληρώθηκε και, πλέον, οι ομάδες ανταγωνίζονται για την πρόκριση στον τελικό και την κατάκτηση του τροπαίου.

Ο πρώτος αγώνας για τη φάση των «32», μία αλλαγή που καθιερώθηκε στο φετινό Μουντιάλ 2026 λόγω των παραπάνω ομάδων, είναι προγραμματισμένος για σήμερα το βράδυ καθώς «κοντράρονται» Καναδάς και Νότια Αφρική.

Ο αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 και να μεταδοθεί από την ΕΡΤ, όπως και οι υπόλοιποι αγώνες, και πιο συγκεκριμένα από την ΕΡΤ2.

Μουντιάλ 2026: Οι αγώνες μέχρι τον τελικό - Οι ώρες και τα κανάλια

Φάση των 32

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Α73) 22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς, ΕΡΤ2 Σπορ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Α76) 20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία, ΕΡΤ1

(Α74) 23:30 Γερμανία – Παραγουάη, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

(Α75) 04:00 Ολλανδία – Μαρόκο, ΕΡΤ1

(Α78) 20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α77) 00:00 Γαλλία – Σουηδία, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α79) 04:00 Μεξικό – Εκουαδόρ, ΕΡΤ1

(Α80) 19:00 Αγγλία – Κονγκό, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α82) 23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α81) 03:00 ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ΕΡΤ1

(A84) 22:00 Ισπανία– Αυστρία, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A83) 02:00 Πορτογαλία – Κροατία, ΕΡΤ2 Σπορ

(A85) 06:00 Ελβετία – Αλγερία, ΕΡΤ1

(A88) 21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος, ΕΡΤ2 Σπορ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(A86) 01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι, ΕΡΤ2 Σπορ

(A87) 04:30 1K – 3D/E/I/J/L , ΕΡΤ1

Φάση των 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α90) 20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α89) 00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α91) 23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78, ΕΡΤ2 Σπορ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α92) 03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80, ΕΡΤ1

(Α93) 22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α94) 03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82, ΕΡΤ1

(Α95) 19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88, ΕΡΤ2 Σπορ

(Α96) 23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87, ΕΡΤ2 Σπορ

Προημιτελικά

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α97) 23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90, ΕΡΤ2 Σπορ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α98) 22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94, ΕΡΤ2 Σπορ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

(Α99) 00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92, ΕΡΤ1

(Α100) 04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96, ΕΡΤ1

Ημιτελικά

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98, ΕΡΤ2 Σπορ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100, ΕΡΤ1

Τελικοί

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός, ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός, ΕΡΤ1



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