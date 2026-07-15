Μουντιάλ 2026: Από το «χέρι του Θεού» στα Φώκλαντ - Η ιστορία της απόλυτης κόντρας ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή

Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, που κρατεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, επανέρχεται -αυτή τη φορά- έξι δεκαετίες σε μία ουδέτερη για τα δεδομένα έδρα: Αγγλία και Αργεντινή θα τεθούν αντιμέτωπες την ερχόμενη Τετάρτη (15/7, 22:00) στο περιθώριο των ημιτελικών του Μουντιάλ 2026.

Ένα ποδοσφαιρικό ντέρμπι το οποίο επεκτείνεται στο πλήρες φάσμα της κοινωνικής πραγματικότητας. Από τις γεωπολιτικές, από πλευράς Αγγλίας, βλέψεις μέχρι τις, αμφιβόλου με τα σημερινά δεδομένα ποιότητας, διαιτητικές αποφάσεις που το 1986 έφεραν την Αργεντινή πιο κοντά στην κατάκτηση του Μουντιάλ.

Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική αντιπαλότητα που κρατάει από γενιά σε γενιά, όπως αναδεικνύει το BBC Sports. Αγγλία εναντίον Αργεντινής με φόντο μια θέση στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Εμβληματικό, ιστορικό, κλασικό, γράφει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, παρουσιάζοντας το χρονικό της αντιπαλότητάς τους.

Μουντιάλ 2026: Πότε άρχισε η κόντρα ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή

Αυτή η κόντρα στα Μουντιάλ ξεκίνησε το 1962 και έκτοτε περιλαμβάνει σπουδαία γκολ, τεράστιες αντιπαραθέσεις και ιστορικές κόκκινες κάρτες. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια διαμάχη που περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Οι πολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα γύρω από τον Πόλεμο των Φώκλαντ τη δεκαετία του 1980, κυριαρχούν στις σχέσεις των δύο εθνών, με τους παίκτες και τους οπαδούς της Αλμπισελέστε (Αργεντινής) να αναφέρονται ακόμα και σήμερα στη σύρραξη μέσα από τα συνθήματά τους.

Αν και μπορεί να εκπλήσσει πολλούς, στις πέντε προηγούμενες αναμετρήσεις τους σε Παγκόσμια Κύπελλα, η Αγγλία έχει το πάνω χέρι στις νίκες, όμως έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που κέρδισε ένα ματς που, για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, «έκαιγε». Με την τελευταία τους συνάντηση να χρονολογείται πίσω στο 2002, οι νεότερες γενιές ίσως να μην θυμούνται καν το μέγεθος αυτής της βεντέτας. Το BBC Sport θυμάται τις έξι δεκαετίες που έγραψαν ιστορία.

1962: Αγγλία - Αργεντινή 3-1 (Ρανκάγκουα, Χιλή - Φάση Ομίλων)

Μια μάλλον «ήσυχη» αναμέτρηση σε σχέση με όσα θα ακολουθούσαν.

Τα γκολ των Ρον Φλάουερς, Μπόμπι Τσάρλτον και Τζίμι Γκριβς έδωσαν στην Αγγλία ένα ασφαλές προβάδισμα με 3-0, προτού η Αργεντινή μειώσει. Και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τον όμιλο με μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα, όμως η Αγγλία πήρε την πρόκριση εις βάρος της Αργεντινής χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, για να αποκλειστεί στη συνέχεια στα προημιτελικά από τη Βραζιλία.

1966: Αγγλία - Αργεντινή 1-0 (Γουέμπλεϊ, Αγγλία - Προημιτελικά)

Ήταν αυτή η στιγμή που γεννήθηκε η πραγματική έχθρα; διερωτάται και απαντά το BBC: πιθανότατα ναι.

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα προημιτελικά, σε έναν αγώνα που η Αργεντινή, μέχρι σήμερα, επιμένει ότι έπεσε θύμα «κλοπής», υποστηρίζοντας ότι το νικητήριο γκολ του Τζεφ Χερστ σημειώθηκε από θέση οφσάιντ.

Αυτό όμως ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η απόλυτη αντιπαράθεση ήρθε όταν ο αρχηγός της Αργεντινής, Αντόνιο Ρατίν, αποβλήθηκε μόλις στο 33ο λεπτό. Ο Γερμανός διαιτητής Ρούντολφ Κράιτλαϊν του έδειξε τον δρόμο για τα αποδυτήρια επειδή διαμαρτυρόταν έντονα. Ο αγώνας διακόπηκε για σχεδόν οκτώ λεπτά, καθώς ο Ρατίν αρνιόταν πεισματικά να βγει από τον αγωνιστικό χώρο.

Η Αγγλία κράτησε τη νίκη σε ένα απίστευτα σκληρό παιχνίδι. Μετά τη λήξη, ο προπονητής της Αγγλίας, Αλφ Ράμσεϊ, χαρακτήρισε τους Αργεντινούς «ζώα» και απαγόρευσε στους παίκτες του να αλλάξουν φανέλες μαζί τους.

«Τα μαρκαρίσματα ήταν σκληρά», θυμόταν το 2009 στην Guardian ο Άγγλος αμυντικός Τζορτζ Κόεν. «Αλλά έκαναν και ύπουλα πράγματα: έφτυναν, σου τραβούσαν τα μαλλιά στον σβέρκο, σου τραβούσαν το αυτί. Προσπαθούσαν να μας τρομοκρατήσουν. Όταν κατάλαβαν ότι δεν τους πέρναγε, κατέφυγαν σε μερικές από τις χειρότερες ακρότητες που έχω δει ποτέ. Ήταν κρίμα, γιατί είχαν σπουδαία ομάδα και θα μπορούσαν να μας είχαν κερδίσει παίζοντας ποδόσφαιρο. Έγινε μεγάλος χαμός στο τούνελ μετά το ματς».

Αυτό το παιχνίδι θεωρείται ότι οδήγησε την FIFA στην καθιέρωση των κίτρινων και κόκκινων καρτών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 1900 στο Μεξικό, καθώς μέχρι τότε οι διαιτητές έκαναν μόνο προφορικές παρατηρήσεις. Για την ιστορία, ο εμβληματικός αρχηγός της Αλμπισελέστε, Αντόνιο Ρατίν, έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, σε ηλικία 89 ετών.

1986: Αργεντινή - Αγγλία 2-1 (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό - Προημιτελικά)

Το «Χέρι του Θεού».

Αυτός ο προημιτελικός διεξήχθη μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον Πόλεμο των Φώκλαντ. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα ματς, καθώς οι πολιτικές εντάσεις ήταν τεράστιες. Τα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής παρουσίαζαν το παιχνίδι ως μια ευκαιρία για «εκδίκηση» για τη στρατιωτική σύρραξη, ενώ και ο βρετανικός Τύπος χρησιμοποιούσε εθνικιστική γλώσσα για να οξύρει τα πνεύματα.

Το παιχνίδι πρόσφερε μια στιγμή που κανένας Άγγλος φίλαθλος δεν θα ξεχάσει ποτέ, όταν η ιδιοφυΐα που άκουγε στο όνομα Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε το προβάδισμα στην Αργεντινή σκοράροντας με τη γροθιά του κόντρα στον τερματοφύλακα Πίτερ Σίλτον.

Δυστυχώς για την Αγγλία, το VAR δεν υπήρχε τότε και το γκολ έμεινε στην ιστορία. Βέβαια, λίγα λεπτά αργότερα ο -τότε- «Θεός των Αργεντίνων» πέτυχε το κορυφαίο γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Πήρε την μπάλα πίσω από τη σέντρα, πέρασε τη μισή ομάδα της Αγγλίας, απέφυγε και τον Σίλτον και έγραψε το 2-0. Ο Γκάρι Λίνεκερ μείωσε προς το τέλος, αλλά η Αγγλία αποκλείστηκε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 2005 για να ζητήσει ο Μαραντόνα μια συγγνώμη,την οποία ο Σίλτον απέρριψε. Για να γίνει ακόμα πιο επώδυνο για τους Άγγλους, η Αργεντινή έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

1998: Αργεντινή - Αγγλία 2-2 (4-3 στα πέναλτι) (Σεντ Ετιέν, Γαλλία - Φάση των «16»)

Το ματς που ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Το παιχνίδι αυτό σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από την αποβολή του Μπέκαμ, ο οποίος κλώτσησε εκτός φάσης τον Ντιέγκο Σιμεόνε. Μέχρι εκείνο το σημείο, το ματς ήταν ένα έπος: Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και Άλαν Σίρερ είχαν σκοράρει με πέναλτι, προτού ο νεαρός Μάικλ Όουεν πετύχει ένα απίστευτο σόλο γκολ για το 2-1 της Αγγλίας. Ο Χαβιέρ Ζανέτι ισοφάρισε σε 2-2 μετά από μια πανέμορφη κομπίνα σε φάουλ πριν από το ημίχρονο.

Μετά την κόκκινη του Μπέκαμ, η Αγγλία πάλεψε με 10 παίκτες. Μάλιστα, ο Σολ Κάμπελ σκόραρε με κεφαλιά στο 81', αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου αφού αστόχησαν οι Πολ Ινς και Ντέιβιντ Μπάτι έδωσαν την πρόκριση στην Αργεντινή.

Έναν χρόνο μετά, ο Σιμεόνε παραδέχτηκε: «Ας πούμε ότι ο διαιτητής έπεσε στην παγίδα μου. Η πτώση μου μετέτρεψε την κίτρινη κάρτα σε κόκκινη. Στην πραγματικότητα, μια κίτρινη θα ήταν η σωστή απόφαση».

2002: Αργεντινή - Αγγλία 0-1 (Σαπόρο, Ιαπωνία - Φάση Ομίλων)

Η μεγάλη λύτρωση του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Αυτό το παιχνίδι γράφτηκε στην ιστορία ως η «προσωπική λύτρωση» του Μπέκαμ. Ο αρχηγός της Αγγλίας ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Όουεν από τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο και πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Η νίκη αυτή ήταν καθοριστική. Η Αγγλία προκρίθηκε από τον όμιλο, ενώ η Αργεντινή, που έμεινε στο 1-1 με τη Σουηδία στο τελευταίο ματς, αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων για πρώτη φορά μετά το 1962.

Με πληροφορίες από BBC