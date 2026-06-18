Μουντιάλ 2026: Αντιδράσεις με τα «υποχρεωτικά διαλείμματα ενυδάτωσης» - Μπορούν να αλλάξουν το σκορ;

Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει ότι το Μουντιάλ του 2026 ενδέχεται να είναι το θερμότερο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστη, η FIFA αποφάσισε να εφαρμόσει υποχρεωτικά τρίλεπτα διαλείμματα ενυδάτωσης στα μέσα κάθε ημιχρόνου, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία ή το αν το γήπεδο είναι κλειστό και κλιματιζόμενο.

Ωστόσο, η νέα απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από διαφορετικές πλευρές. Ορισμένοι θεωρούν ότι τα διαλείμματα διακόπτουν τη ροή του αγώνα και προσφέρουν στους προπονητές μια παραπάνω ευκαιρία να δώσουν οδηγίες ή να αλλάξουν τη δυναμική του παιχνιδιού. Από την άλλη, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα τρία λεπτά ίσως δεν επαρκούν για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ενυδάτωση των αθλητών όταν οι συνθήκες κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικές.

«Όταν εξετάζουμε αυτά τα τρίλεπτα διαλείμματα, τα βλέπουμε ως έναν τρόπο μείωσης του κινδύνου ενός περιστατικού ή μιας ιατρικής έκτακτης ανάγκης», εξηγεί μέλος του Εθνικού Κέντρου Ετοιμότητας για Καταστροφές του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Μουντιάλ 2026: Τι μπορεί να υποστούν οι παίκτες εάν δεν ενυδατωθούν σωστά;

Οι αθλητές που αγωνίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία κινδυνεύουν από θερμική καταπόνηση. Αυτή η επίπτωση στην υγεία εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται υπερβολικά, επιβαρύνοντας σημαντικά την καρδιά, το νευρικό σύστημα και τους μυς.

For the first time in World Cup history, FIFA is mandating all soccer players take hydration breaks to protect them from the threats of extreme heat. But the new rule has sparked criticism from two very different groups.



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Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν μυϊκές κράμπες, έντονη κόπωση, πονοκέφαλο, ναυτία, ζάλη, αφυδάτωση και μείωση της αθλητικής απόδοσης. Εάν η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος ξεπεράσει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου, οι αθλητές μπορεί να παρουσιάσουν σύγχυση ή ακόμη και να χάσουν τις αισθήσεις τους.

Η αφυδάτωση επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο. Σε συνθήκες ζέστης, ένας αθλητής μπορεί να χάσει μέσω της εφίδρωσης από ένα έως δύο λίτρα υγρών ανά ώρα, ενώ συχνά δεν καταφέρνει να αναπληρώσει πλήρως αυτές τις απώλειες. Ακόμη και απώλεια υγρών που αντιστοιχεί στο 2% του σωματικού βάρους είναι αρκετή για να επηρεάσει αισθητά την απόδοση.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι ποδοσφαιριστές μπορούν να πιουν νερό και ηλεκτρολύτες, αλλά και να χρησιμοποιήσουν μέσα ψύξης, όπως βρεγμένες πετσέτες στον λαιμό, το κεφάλι, την πλάτη και τα χέρια. Σύμφωνα με ειδικούς, η αποτελεσματικότητα των διαλειμμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο οργανωμένα εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα.

Παρόλα αυτά, αρκετοί επιστήμονες θεωρούν ότι η διάρκεια των τριών λεπτών είναι περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι έχουν ζητήσει από τη FIFA να εξετάσει το ενδεχόμενο διαλειμμάτων πέντε ή έξι λεπτών, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερα οφέλη στην αποκατάσταση των αθλητών.

Με πληροφορίες από ABC News

