Μουντιάλ 2026: Αμερικανικές πόλεις διεκδικούν εκατομμύρια δολάρια από τη FIFA

Οι πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξένησαν αγώνες του Μουντιάλ 2026 διεκδικούν από τη FIFA εκατομμύρια δολάρια, τα οποία υποστηρίζουν ότι τους είχαν υποσχεθεί από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί.

Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025, που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε ότι η ομοσπονδία θα προσέφερε 1 εκατομμύριο δολάρια σε καθεμία από τις 11 πόλεις της χώρας που θα φιλοξενούσαν αγώνες της διοργάνωσης.

Η χρηματοδότηση περιγράφηκε ως «κληρονομιά της διοργάνωσης (legacy contribution)» και ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου και για τη στήριξη «κοινωνικών προγραμμάτων».

Μετά την ανακοίνωση του Ινφαντίνο, οι αμερικανικές πόλεις που είχαν προγραμματιστεί να φιλοξενήσουν αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ρώτησαν αν θα λάμβαναν την ίδια χρηματοδότηση των 1 εκατομμυρίου δολαρίων, δεδομένου ότι ο ρόλος τους στη διοργάνωση θα ήταν πολύ μεγαλύτερος και πιο δαπανηρός, καθώς θα φιλοξενούσαν πολλαπλούς αγώνες σε διάστημα 39 ημερών.

Σύμφωνα με τέσσερα στελέχη των επιτροπών διοργάνωσης των αμερικανικών πόλεων, τα οποία ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα για να προστατεύσουν τις σχέσεις τους, η διοίκηση της FIFA διαβεβαίωνε επανειλημμένα τις πόλεις ότι θα λάμβαναν την ίδια χρηματοδότηση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για έργα «κληρονομιάς», παρότι η ομοσπονδία δεν έκανε ποτέ δημόσια σχετική ανακοίνωση.

Οι πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξένησαν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν: Σιάτλ, περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Ντάλας, Χιούστον, Κάνσας Σίτι, Ατλάντα, Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, Μαϊάμι και Βοστώνη.

Τα τέσσερα στελέχη ανέφεραν ότι η υπόσχεση δόθηκε προφορικά από μέλη της ανώτατης διοίκησης της FIFA και επαναβεβαιώθηκε σε συναντήσεις με τις πόλεις. Ωστόσο, τα χρήματα δεν έχουν καταβληθεί, με αποτέλεσμα αρκετές πόλεις να ζητούν πλέον ενημέρωση από τη FIFA για την πορεία των πληρωμών.

Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει όταν επικοινώνησε μαζί της το The Athletic.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο, καθώς ορισμένες επιτροπές διοργάνωσης των πόλεων έχουν ήδη αρχίσει να τερματίζουν τη λειτουργία τους μετά το τέλος του τουρνουά. Αυτό καθιστά δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος φορέας θα ήταν πλέον ο κατάλληλος αποδέκτης των χρημάτων. Άλλες πόλεις προσπαθούν να καταρτίσουν οικονομικούς απολογισμούς προς τις τοπικές αρχές τους, αλλά δεν γνωρίζουν αν πρέπει να συμπεριλάβουν τις συγκεκριμένες πληρωμές.

Δύο στελέχη των πόλεων δήλωσαν στο The Athletic ότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς η FIFA - ένας οργανισμός που ανακοίνωσε έσοδα άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον οικονομικό κύκλο 2023-2026 - καθυστερεί ή δεν δεσμεύεται για σχετικά μικρές πληρωμές προς πόλεις που επιδότησαν τη διοργάνωση και βοήθησαν την ομοσπονδία να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της.

Ο λειτουργικός προϋπολογισμός της FIFA για το Μουντιάλ ανήλθε περίπου στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ζήτημα αποτελεί πλέον ένα ακόμη πρόβλημα για τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία UEFA και άλλους διεθνείς παράγοντες, μετά την αποτυχία του σχεδίου του να πουλήσει μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι συνέβαλαν σημαντικά στο άμεσο και έμμεσο κόστος της διοργάνωσης του 2026, με τις συνολικές δαπάνες να ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς κάλυψαν τομείς όπως η ασφάλεια, οι μεταφορές, η εφοδιαστική υποστήριξη και η λειτουργία των εκδηλώσεων.

Η FIFA κράτησε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από:

τα εισιτήρια

τα τηλεοπτικά δικαιώματα

τις χορηγίες

τις πωλήσεις εντός γηπέδων

και τα πάρκινγκ

Αντίθετα, οι πόλεις ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για τις μετακινήσεις, την ασφάλεια και την προστασία των θεατών, όχι μόνο στα γήπεδα αλλά και στις ζώνες φιλάθλων της FIFA, στα αεροδρόμια και ακόμη και στα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη διοργάνωση.

Η περίπτωση του Κάνσας Σίτι

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιτροπή διοργάνωσης του Κάνσας Σίτι, η οποία δήλωσε στο The Athletic ότι έλαβε:

42,5 εκατ. δολάρια από την Πολιτεία του Μιζούρι

28 εκατ. δολάρια από την Πολιτεία του Κάνσας

14,8 εκατ. δολάρια από την πόλη Κάνσας Σίτι του Μιζούρι

και επιπλέον 1,5 εκατ. δολάρια από άλλες δημόσιες πηγές

Συνολικά, η δημόσια επένδυση έφτασε τα 86,8 εκατ. δολάρια.

Υπήρξαν επίσης ιδιωτικές δωρεές, το ύψος των οποίων η μη κερδοσκοπική επιτροπή διοργάνωσης δεν αποκάλυψε.

Η Πολιτεία του Μιζούρι, προκειμένου να πείσει τη FIFA να επιλέξει το Κάνσας Σίτι ως πόλη διεξαγωγής αγώνων, αποφάσισε επίσης να απαλλάξει από πολιτικούς και τοπικούς φόρους πωλήσεων τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με ανάλυση του The Athletic πριν από τη διοργάνωση, αυτό σήμαινε ότι χάθηκαν επιπλέον 15,6 εκατ. δολάρια σε πιθανά έσοδα — ποσό που πιθανότατα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, καθώς δεν υπολογίστηκαν οι τιμές των πακέτων φιλοξενίας.

Οι υποχρεώσεις των πόλεων περιλάμβαναν επίσης: ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας και αστυνομικές συνοδείες για VIP προσκεκλημένους της FIFA, κόστος εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για τη δημιουργία «καθαρών γηπέδων», δηλαδή την αφαίρεση κάθε μη εγκεκριμένης από τη FIFA εμπορικής προβολής, καθώς και επιπλέον 13 εκατ. δολάρια ώστε το MetLife Stadium να διαθέτει κατάλληλο αγωνιστικό χώρο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 19 Ιουλίου.

Η προετοιμασία για τη διοργάνωση συνοδεύτηκε συχνά από αυξανόμενο κόστος και έντονη δυσαρέσκεια για το ποιος τελικά θα πλήρωνε τον λογαριασμό της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Ωστόσο, η FIFA και οι πόλεις υποστήριξαν ότι η διοργάνωση θα έφερνε τεράστια οικονομικά οφέλη στις ΗΠΑ μέσω του τουρισμού και των εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η FIFA έχει επανειλημμένα προβάλλει μελέτη σύμφωνα με την οποία το Παγκόσμιο Κύπελλο θα εισφέρει περίπου 30,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία.

Με πληροφορίες από The Athletic