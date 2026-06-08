Μόντο Ντουπλάντις: Ηττήθηκε για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια - «Δεν έχω καμία δικαιολογία»

Ο Μόντο Ντουπλάντις, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο που σπα το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ηττήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα άλματος επί κοντώ μετά από σχεδόν τρία χρόνια.

Στο γήπεδο της Στοκχόλμης, την έδρα του 26χρονου ολυμπιονίκη, τον ξεπέρασε ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ.

Ο Ντουπλάντις, κάτοχος 16 παγκόσμιων ρεκόρ και ολυμπιονίκης, πέρασε με επιτυχία τα 5,80 μ., αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6,00 μ. σε δύο προσπάθειες. Στη συνέχεια, απέτυχε μία φορά στα 6,05 μ., αυξάνοντας το ύψος σε μια προσπάθεια να κερδίσει, αφού ο Μάρσαλ πήδηξε τα 5,90 μ. με την τρίτη και τελευταία του προσπάθεια. «Οι άνεμοι έκαναν τα πράγματα δύσκολα στη σουηδική πρωτεύουσα», σχολιάζει το Athletic.

Μόντο Ντουπλάντις για την ήττα στη Σουηδία: «Ο Κέρτις με κέρδισε δίκαια»

Αυτό βάζει τέλος σε μια σειρά 40 συνεχόμενων νικών του Ντουπλάντις από τον Ιούλιο του 2023. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο 26χρονος έχει κερδίσει έναν ολυμπιακό τίτλο, πέντε χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα (τρία σε κλειστό στίβο, δύο σε ανοιχτό στίβο) και 18 φορές στη Diamond League. Στον ίδιο αγώνα, τον περασμένο Ιούνιο, είχε σημειώσει παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6,28 μέτρα, επίδοση που έκτοτε βελτίωσε δύο φορές, με πιο πρόσφατη τον Μάρτιο, όταν ανέβασε το ρεκόρ στα 6,30 μέτρα.

«Σήμερα ένιωθα κάπως αποσυντονισμένος και πραγματικά δεν ήθελα να χάσω εδώ, μπροστά στην οικογένειά μου και τους φιλάθλους μου», δήλωσε ο Ντουπλάντις. «Όμως αξίζουν συγχαρητήρια στον Κέρτις. Με κέρδισε δίκαια και δεν έχω καμία δικαιολογία».

Με πληροφορίες από The Athletic