Μίλτος Τεντόγλου: «Τι κάνουμε εδώ πέρα, αδελφέ;» - Ο εκνευρισμός του Ολυμπιονίκη μετά τον αγώνα του στη Ρώμη

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις του στον ανοικτό στίβο μέσα στο 2026, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης.

Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης σημείωσε επίδοση στα 8,24μ., με τον Βούλγαρο συναθλητή του, Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ, να κατακτά την πρώτη θέση με 8,26μ.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μίλτος Τεντόγλου εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διοργάνωση, μέσω αναρτήσεων στα social media.

«Τι κάνουμε εδώ αδερφέ, τι σκ@τ@ σόου είναι αυτό. Δεν γίνεται να κάνουμε άλματα μήκους όταν δεν μπορείτε ούτε την άμμο να έχετε ίσια και να μετριέται σωστά», έγραψε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στη διοργάνωση και κάνοντας tag τη Diamond League.

Οι αναρτήσεις του Μίλτου Τεντόγλου: