Μίλτος Τεντόγλου: Πρωτιά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα με άλμα στα 8.22 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρωτιά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου από την πρώτη του κιόλας προσπάθεια, όταν σημείωσε άλμα στα 8,22 μέτρα.

Η επίδοσή του αυτή τον έθεσε από νωρίς εκτός συναγωνισμού για τους αντιπάλους του.

Στη συνέχεια του αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής επιδίωξε ακόμη καλύτερες επιδόσεις, ρισκάροντας στο πάτημα, γεγονός που τον οδήγησε σε τέσσερα άκυρα άλματα. Το φετινό του ατομικό ρεκόρ παραμένει στα 8,27 μέτρα.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε με νέο προσωπικό ρεκόρ ο Νίκος Σταματονικολός, με άλμα στα 7,93 μέτρα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Βασίλης Μαρτινάκης με επίδοση 7,67 μέτρα.