Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στα 8,61μ. και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου

Ακόμη μια παράσταση υψηλού επιπέδου προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος «πέταξε» στα 8,61 μέτρα στο Diamond League του Μονακό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο μήκος και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν.

Με μια σειρά εξαιρετικών προσπαθειών και με άλμα που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ο Ολυμπιονίκης του μήκους ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία στιγμή στη μοναδική του διαδρομή.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σημείωσε άλμα στα 8,61 μ. με άνεμο -0,9 μ./δευτ., επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του και τον έφερε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν.

«Σε εκπληκτική κατάσταση ο Μίλτος Τεντόγλου επέβαλε τον... νόμο του στο Diamond League του Μονακό με τέσσερα άλματα μακρύτερα από τα 8.48, σε έναν αγώνα που βάσει συμμετοχών θύμιζε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. [...] Ήταν ο καλύτερος αγώνας του Μίλτου σε σύνολο προσπαθειών και το πιο μεγάλο άλμα του σε μη υπερυψωμένο διάδρομο» αναφέρει ο ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων), σε ανακοίνωσή του.

Μίλτος Τεντόγλου: Η καλύτερη επίδοσή του σε τελικό από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, προσγειώνοντας το πρώτο του άλμα στα 8,48 μ. (-0,3), ενώ στη δεύτερη προσπάθειά του έφτασε στα 8,52 μ. (-0,9), παρά το γεγονός ότι πάτησε εννέα εκατοστά πριν από τη βαλβίδα. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοσή του σε τελικό από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 2024.

Στην τρίτη προσπάθεια ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε 8,34 μ. (-0,1), ενώ το τέταρτο άλμα του ήταν άκυρο, καθώς επέλεξε να ρισκάρει περισσότερο. Στην πέμπτη προσπάθεια επέστρεψε στις μεγάλες επιδόσεις με άλμα στα 8,49 μ. (+0,2), αφήνοντας την κορυφαία του επίδοση για το τέλος.

Στο έκτο και τελευταίο άλμα του, ο Τεντόγλου είχε εξαιρετική φόρα, πάτησε μόλις ένα εκατοστό πριν από το όριο της βαλβίδας και «προσγειώθηκε» στα 8,61 μ., σε συνθήκες άπνοιας.

Ο αγώνας του μήκους διεξήχθη σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, με τον Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 8,39 μ., τον Κουβανό Χόρχε Οντελίν να ακολουθεί με 8,38 μ., τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ να σημειώνει 8,36 μ. και τον Ελβετό Σίμον Εχάμερ να ολοκληρώνει την παρουσία του με 8,32 μ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΣΕΓΑΣ