Μιλάνο Κορτίνα 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Την ερχόμενη Παρασκευή (6/2) αναμένεται η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, των 25ών πιο συγκεκριμένα, γνωστοί και ως και ως Μιλάνο Κορτίνα 2026 οι οποίοι θα διαρκέσουν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου.

Η Ιταλία θα είναι η οικοδέσποινα χώρα όπως ειπώθηκε, με τη σχετική απόφαση να λαμβάνεται στις 24 Ιουνίου του 2019, κατά τη διάρκεια της 134ής σύσκεψης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας. Το Μιλάνο και η Στοκχόλμη είχαν καταθέσει σχετική πρόταση.

Συγκεκριμένα, το Μιλάνο - Κορτίνα Ντ' Αμπρέζο, στην Ιταλία, συγκέντρωσε 47 ψήφους έναντι των 34 της Σουηδίας, στις πόλεις Στοκχόλμη - Όρε αντίστοιχα.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τα στάδια της Ιταλίας όπου θα πραγματοποιηθούν

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στο Μιλάνο, στο στάδιο του Σαν Σίρο ειδικότερα, με την Αρένα Χόκεϊ της Σάντα Τζιουλία, στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, να «φιλοξενεί» το άθλημα χόκεϊ επί πάγου.

Στο Ρο του Μιλάνου, αντίστοιχα, και στην αρένα χόκεϊ θα πραγματοποιηθούν τα εξής αθλήματα: Χόκεϊ επί πάγου, παγοδρομίες, ενώ θα επιτελεί και ρόλο Διεθνούς Κέντρου Μεταδόσεων. Στο Ασσάγκο και στο Mediolanum Forum, οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν Καλλιτεχνικές Παγοδρομίες και Γρήγορες Παγοδρομίες.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες ιταλικές περιφέρειες, θα λάβουν χώρα τα εξής αθλήματα:

Περιφέρεια Κορτίνα ντ’Αμπέτσο

Olimpia delle Tofane – Αλπικό σκι

South Tyrol Arena, Antholz – Δίαθλο

Stadio Olimpico del Ghiaccio – Κέρλινγκ

Eugenio Monti Olympic Track – Μπόμπσλεϊ, Λουτζ, Σκέλετον

Περιφέρεια Βαλτελλίνα

Μπόρμιο

Pista Stelvio – Αλπικό σκι, Σκι βουνού

Λιβίνιο

Mottolino / Sitas–Tagliede / Carosello 3000, Λιβίνιο – Έλκηθρο, Ελεύθερο σκι

Περιφέρεια Βαλ ντε Φιέμ

Πρεντάτσο

Giuseppe Dal Ben Ski Jumping Stadium, Πρεντάτσο – Άλμα με σκι και Βόρειο σύνθετο

Τέζερο

Fabio Canal Cross Country Stadium, Λάγκο ντι Τέζερο – Σκι αντοχής και Βόρειο σύνθετο

Βερόνα

Αρένα της Βερόνας – Τελετή Λήξης

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Τα αθλήματα και οι συμμετέχουσες χώρες

Χιονοδρομικά

Αλπικό σκι (10)

Δίαθλο (11)

Χιονοδρομία αντοχής (12)

Ελεύθερο σκι (2)

Άλμα με σκι (6)

Βόρειο σύνθετο (3)

Χιονοσανίδα (11)

Χιονοδρομική ανάβαση (3)

Ολισθητικά

Έλκηθρο (4)

Λουτζ (5)

Σκέλετον (3)

Παγοδρομίες

Καλλιτεχνική παγοδρομία (5)

Παγοδρομία ταχύτητας (14)

Παγοδρομία μικρής πίστας (14)

Χόκεϊ επί πάγου (2)

Κέρλινγκ (3)

Χώρες που έχουν προκριθεί - Συμμετέχοντες ΕΟΕ (2026)

Αλβανία (4)

Ανδόρρα (7)

Αργεντινή (8)

Αρμενία (5)

Αυστραλία (53)

Αυστρία (115)

Αζερμπαϊτζάν (2)

Βέλγιο (30)

Μπενίν (1)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη (5)

Βολιβία (1)

Βραζιλία (14)

Βουλγαρία (20)

Καναδάς (207)

Χιλή (4)

Κίνα (125)

Κολομβία (1)

Κροατία (14)

Κύπρος (2)

Τσεχία (115)

Δανία (39)

Ισημερινός (1)

Ερυθραία (1)

Εσθονία (32)

Φινλανδία (103)

Γαλλία (160)

Γεωργία (8)

Γερμανία (185)

Μεγάλη Βρετανία (53)

Ελλάδα (5)

Γουινέα-Μπισσάου (1)

Αϊτή (2)

Χονγκ Κονγκ (4)

Ουγγαρία (15)

Ισλανδία (4)

Ινδία (2)

Ιράν (4)

Ιρλανδία (4)

Ισραήλ (4)

Ιταλία (196) – οικοδέσποινα

Τζαμάικα (6)

Ιαπωνία (120)

Καζακστάν (36)

Κένυα (2)

Κόσοβο (2)

Κυργιστάν (2)

Λεττονία (67)

Λίβανος (2)

Λίχτενσταϊν (7)

Λιθουανία (17)

Λουξεμβούργο (2)

Μαδαγασκάρη (2)

Μαλαισία (1)

Μάλτα (1)

Μεξικό (5)

Μολδαβία (5)

Μονακό (1)

Μογγολία (3)

Μαυροβούνιο (2)

Μαρόκο (2)

Ολλανδία (39)

Νέα Ζηλανδία (17)

Νορβηγία (80)

Νιγηρία (1)

Σκόπια (4)

Πολωνία (59)

Φιλιππίνες (2)

Πακιστάν (1)

Πορτογαλία (3)

Ρουμανία (28)

Άγιος Μαρίνος (1)

Σαουδική Αραβία (2)

Σερβία (3)

Σιγκαπούρη (1)

Σλοβακία (53)

Σλοβενία (37)

Νότια Αφρική (5)

Νότια Κορέα (71)

Ισπανία (20)

Σουηδία (110)

Ελβετία (175)

Κινεζική Ταϊπέι (6)

Ταϊλάνδη (3)

Τόγκο (1)

Τρινιντάντ και Τομπάγκο (2)

Τουρκία (8)

Ουκρανία (46)

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2)

Μεμονωμένοι Ουδέτεροι Αθλητές (14)

Ηνωμένες Πολιτείες (232)

Ουζμπεκιστάν (2)

Ουρουγουάη (1)

Βενεζουέλα (1)

Πρόσφυγες αθλητές (—)

Συχνές ερωτήσεις για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026

Παρακάτω θα βρείτε όσα θέλετε να γνωρίζετε για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Σε ποιες πόλεις της Ιταλίας θα διεξαχθούν οι αγώνες Milano Cortina 2026;

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 φιλοξενούνται σε μια έκταση 22.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Βόρεια Ιταλία, με επίκεντρο το Μιλάνο και την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο. Μαζί με τις δύο διοργανώτριες πόλεις, αγωνίσματα θα διεξαχθούν επίσης σε τοποθεσίες όπως το Μπόρμιο, το Λιβίνιο, το Τέζερο, το Πρεντάτσο, το Αντερσέλβα και τη Βερόνα.

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν οι χειμερινοί αγώνες;

Η επίσημη έναρξη για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 έχει οριστεί για τις 6 Φεβρουαρίου 2026, με τη διοργάνωση να ολοκληρώνεται στις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Ημερομηνία Έναρξης: 06/02/2026

Ημερομηνία Λήξης: 22/02/2026

Συνολική Διάρκεια: 17 ημέρες αγωνιστικής δράσης

Ποια είναι η επίσημη εφαρμογή για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026;

Η επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα «Olympic Games app» αποτελεί το κύριο εργαλείο για την παρακολούθηση των αγώνων Milano Cortina 2026. Υποστηρίζει 12 γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων Αγγλικών και Ιταλικών) και παρέχει ζωντανά αποτελέσματα, χάρτες εγκαταστάσεων, ψηφιακά εισιτήρια.

Πού θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026;

Η Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026 θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό Στάδιο Σαν Σίρο (Stadio San Siro) στο Μιλάνο, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 20.00 (τοπική ώρα).

Ποια θα είναι η παρουσία της ελληνικής αποστολής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026;

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) εκπροσωπεί την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 με μια ομάδα 5 αθλητών που θα διαγωνιστούν στα αθλήματα: Αλπικό Σκι, Δίαθλο και Χιονοδρομία Αντοχής

Τι κάνει ξεχωριστό το Μιλάνο Κορτίνα 2026 σε σχέση με προηγούμενες Ολυμπιάδες;

Το Μιλάνο Κορτίνα 2026 είναι η πρώτη χειμερινή Ολυμπιάδα που βασίζεται τόσο έντονα στο μοντέλο πολλαπλών πόλεων, δίνοντας έμφαση στη βιωσιμότητα, τη χρήση υπαρχουσών εγκαταστάσεων και τη σύνδεση πόλης και βουνού.