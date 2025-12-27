Μιχάλης Ζαμπίδης: Ανακοίνωσε την επιστροφή του στα ρινγκ

O Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στα ρινγκ.

O Μιχάλης Ζαμπίδης μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με στιγμές από την καριέρα του, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στα ρινγκ το πρωί του Σαββάτου.

Ο «Iron Mike» έκανε γνωστή την επιστροφή του στο kickboxing μετά από περίπου μία δεκαετία, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης «Comeback».

Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος επαγγελματικός αγώνας του Μιχάλη Ζαμπίδη στην καριέρα του στο kickboxing, έγινε στις 27 Ιουνίου 2015 στο ΣΕΦ.