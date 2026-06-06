Μεξικό: Μουσείο το δωμάτιο που κοιμήθηκε ο Πελέ πριν την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1970

Σε έναν απλό χώρο κρυμμένο μέσα σε ένα ιστορικό συνεδριακό συγκρότημα της Πόλης του Μεξικού, οι επισκέπτες μπορούν να βυθιστούν στην ιστορία του ποδοσφαίρου, καθώς το διατηρημένο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο Πελέ πριν οδηγήσει τη Βραζιλία στον τρίτο τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970, είναι ανοιχτό προς επίσκεψη.

Καθώς το Μεξικό ετοιμάζεται να δώσει τον εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά για τρίτη φορά την Πέμπτη, εναντίον της Νότιας Αφρικής στο Estadio Azteca, η έκθεση στην έδρα της Διαμερικανικής Διάσκεψης για την Κοινωνική Ασφάλιση (CISS) προσφέρει μια νοσταλγική σύνδεση με μια από τις πιο διάσημες στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το δωμάτιο του Πελέ διατηρημένο στο πέρασμα των ετών

Το δωμάτιο έχει αποκτήσει νέα σημασία καθώς το τουρνουά επιστρέφει στο Μεξικό, επανασυνδέοντας τη χώρα με την εμβληματική νίκη της Βραζιλίας με 4-1 επί της Ιταλίας στον τελικό του 1970, που εδραίωσε τη θρυλική θέση του Πελέ.

«Η Βραζιλία πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα και ήρθε στο Μεξικό μόνο για τον τελικό εναντίον της Ιταλίας», δήλωσε στο Reuters ο Πέδρο Κουμαμότο, γενικός γραμματέας της CISS.

«Το ερώτημα ήταν πού να φιλοξενηθεί η βραζιλιάνικη ομάδα. Όλοι ήθελαν μια φωτογραφία, ένα χαιρετισμό, ένα αυτόγραφο, μια χειραψία με τον Πελέ. Ο ίδιος ο βασιλιάς κοιμόταν εδώ».

Χτισμένο το 1963 για διπλωματικές συγκεντρώσεις, το συγκρότημα επιλέχθηκε ως ασφαλές καταφύγιο από τα πλήθη που προσέλκυσε η παγκόσμια φήμη του Πελέ. Η έκθεση παρουσιάζει τώρα έπιπλα της εποχής, αναμνηστικά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 και μια τηλεόραση που λειτουργεί και προβάλλει πλάνα από τον θρίαμβο της Βραζιλίας.

The preserved quarters where Pele slept before leading Brazil to their third World Cup title in ‌1970 are now a museum exhibit in Mexico City, reconnecting fans with Brazil's historic victory as Mexico hosts the tournament again https://t.co/V5CvTfNEM9 pic.twitter.com/Q6ysuPW72t — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

Οι τοπικές αναμνήσεις από τη διαμονή του θρύλου του ποδοσφαίρου παραμένουν ζωντανές, περισσότερο από πέντε δεκαετίες αργότερα.

«Πρόσφατα συνάντησα έναν γείτονα που ήταν έξι ή επτά ετών όταν ο Πελέ ήρθε εδώ και τώρα πλησιάζει τα 70», είπε ο Κουμαμότο. «Τον θυμόταν ως πολύ προσιτό, πολύ θερμό άνθρωπο. Είπε ότι ο Πελέ υπέγραφε αυτόγραφα μέχρι που απλά δεν μπορούσε πια και πέρασε πολύ χρόνο με τους οπαδούς έξω».

Το μπαλκόνι από όπου ο Πελέ χαιρέτησε τους οπαδούς εξακολουθεί να έχει θέα στο γήπεδο, χωρίς να έχει αλλάξει.

«Υπάρχει επίσης μια όμορφη ιστορία για το μπαλκόνι από όπου ο Πελέ βγήκε να χαιρετήσει τους οπαδούς», είπε ο Κουμαμότο. «Είναι ακόμα το ίδιο μπαλκόνι, το ίδιο μέρος, με την ηχώ της ιστορίας να αντηχεί στους τοίχους του».

Πάνω από μισό αιώνα μετά τον θρίαμβο της Βραζιλίας, το ανακαινισμένο μουσείο διατηρεί ένα κεφάλαιο της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός επιστρέφει για άλλη μια φορά στο Μεξικό.

Με πληροφορίες από Reuters

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