Marshawn Kneeland: Το τελευταίο μήνυμα του 24χρονου αστέρα του NFL στην οικογένειά του

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα στην οικογένειά του φέρεται να είχε στείλει ο αστέρας του NFL, Marshawn Kneeland, που έπαιζε ως αμυντικός στους Ντάλας Καουμπόις και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 24 ετών.

Η αστυνομία του Τέξας έδωσε στη δημοσιότητα ένα ηχητικό απόσπασμα από την ασύρματη επικοινωνία των Αρχών λίγο πριν από τον θάνατο του Marshawn Kneeland, αποκαλύπτοντας πως ο 24χρονος παίκτης των Καουμπόις είχε αποχαιρετήσει την οικογένειά του.

Στο ηχητικό, που δημοσίευσε το TMZ Sports, ακούγονται οι αστυνομικοί να μεταφέρουν πληροφορίες από τη σύντροφό του Kneeland, η οποία ανέφερε ότι είχε λάβει ένα ανησυχητικό μήνυμα από τον 24χρονο, και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον μάνατζέρ του.

Marshawn Kneeland: Το χρονικό του περιστατικού

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, λίγες ώρες πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του αθλητή, που μόλις φέτος είχε αρχίσει να ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα του NFL.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την Αστυνομία του Τέξας, η σύντροφος του Marshawn Kneeland ανέφερε ότι ο παίκτης ήταν οπλισμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως, εκφράζοντας φόβους πως «θα έβαζε τέλος στη ζωή του», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στο ηχητικό της αστυνομίας ακούγεται επίσης πως το NFL είχε επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα του Πλέινο Τέξας, ενημερώνοντας ότι ο Kneeland αποχαιρετούσε την οικογένειά του, προκειμένου να το κινητοποιήσει. Η αλληλουχία των γεγονότων προηγήθηκε του αιφνίδιου θανάτου του 24χρονου αθλητή, που είχε επιλεγεί μόλις πέρσι από τους Dallas Cowboys και θεωρούνταν ανερχόμενο αστέρι του NFL.

Με πληροφορίες από TMZ