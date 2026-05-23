Μάριος Οικονόμου: Στη ΜΕΘ ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μετά από τροχαίο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του Παναιτωλικού, της Μπολόνια και της Κοπεγχάγης, Μάριος Οικονόμου.

Ο Μάριος Οικονόμου ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο.

Μάριος Οικονόμου: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο παλαίμαχος άσος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με επιβατικό αυτοκίνητο το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Ο Μάριος Οικονόμου διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη.