«Μάχη των φύλων»: Ο Νικ Κύργιος θα αντιμετωπίσει τη Σαμπαλένκα στο Ντουμπάι

Μια ξεχωριστή αναμέτρηση ανάμεσα στη Νο1 τενίστρια του κόσμου Άρυνα Σαμπαλένκα και τον φιναλίστ του Γουίμπλεντον 2022, Νικ Κύργιο, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι, σε έναν εκθεσιακό αγώνα με τίτλο «Battle of the Sexes».

Ο αγώνας θα γίνει στο Coca-Cola Arena, χωρητικότητας 17.000 θεατών, και αποτελεί αναβίωση της ιστορικής αναμέτρησης του 1973 μεταξύ της Μπίλι Τζιν Κινγκ και του Μπόμπι Ριγκς, που είχε καταλήξει σε θρίαμβο της Κινγκ στο Astrodome του Χιούστον.

Η Σαμπαλένκα είχε αποκαλύψει στη διάρκεια του US Open ότι βρισκόταν σε συζητήσεις για τη διοργάνωση, ενώ την Τρίτη τόσο η ίδια όσο και ο Κύργιος ανακοίνωσαν επίσημα τις λεπτομέρειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αυστραλός τενίστας, που τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί ελάχιστα λόγω τραυματισμών, δήλωσε πως θα αγωνιστεί με μόνο ένα σερβίς και σε μικρότερο τμήμα του γηπέδου, αλλά παρά τους περιορισμούς προέβλεψε εύκολη νίκη.

Άρυνα Σαμπαλένκα / Φωτ: EPA, αρχείου

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στο κορτ. Ειλικρινά νιώθω υπέροχα· δεν πίστευα ότι θα ξαναβρεθώ σε αυτή τη θέση, να ταξιδεύω, να βλέπω τους φιλάθλους μου και να παίζω ξανά τένις», δήλωσε ο Κύργιος σε ανάρτησή του στο Instagram.

Με πληροφορίες από Associated Press