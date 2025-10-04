Μαχαίρωσαν τον πρώην αστέρα του NFL, Μαρκ Σάντσεζ

Ο πρώην παίκτης του NFL, Μαρκ Σάντσεζ μαχαιρώθηκε εχθές το βράδυ, όπως μετέδωσαν νωρίτερα, διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Σάντσεζ, που σήμερα σχολιάζει αγώνες για το Fox, μαχαιρώθηκε χθες το βράδυ στην Ινδιανάπολη. Η αστυνομία έλαβε κλήση στις 12:30 π.μ. τοπική ώρα στο κέντρο της Ινδιανάπολης. Ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε νεότερη ανακοίνωση που εξέδωσε το Fox, αναφέρεται, ότι: «Ο Μαρκ Σάντσεζ τραυματίστηκε στο Ινδιανάπολις το Σάββατο και αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες στην ιατρική ομάδα για την εξαιρετική φροντίδα και υποστήριξη. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τον Μαρκ και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα του ίδιου και της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».

Ο Σάντσεζ βρισκόταν στην Ινδιανάπολη για μια προγραμματισμένη τηλεοπτική εμφάνιση στο FOX Sports. Θα σχολίαζε τον αγώνα μεταξύ των Indianapolis Raiders και των Las Vegas Raiders στο Lucas Oil Stadium την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το TMZ. Ο Σάντσεζ ήταν quarterback στην NFL για 10 σεζόν. Έπαιξε με τους New York Jets (2009-2013), τους Philadelphia Eagles (2014-2015), τους Dallas Cowboys (2016), τους Chicago Bears (2017) και τους Washington Redskins (2018).

Ο αθλητής ανακοίνωσε την αποχώρησή του τον Ιούλιο του 2019 και έκτοτε συνεργάζεται με τα ESPN και Fox για την κάλυψη των αγώνων.