«Λυπάμαι που αποχωρώ με αυτόν τον τρόπο» - Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε στο τελευταίο του Μουντιάλ

Η Πορτογαλία αποκλείστηκε από την Ισπανία μετά την ήττα της με 0-1 στη φάση των «16» του Μουντιάλ, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, Πορτογάλο αστέρα, να επιβεβαιώνει ότι αυτός ήταν ο τελευταίος του αγώνας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο απέφυγε να ανακοινώσει εάν αποσύρεται από την εθνική ομάδα, με τον ποδοσφαιριστή να μιλά στους δημοσιογράφους μετά την ήττα της ομάδας του από την Ισπανία.

«Λυπάμαι που αποχωρώ από το Μουντιάλ με αυτόν τον τρόπο. Έδωσα τα πάντα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με καθαρή τη συνείδησή μου. Ναι, ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ, όμως τώρα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να βρεθώ με την οικογένειά μου. Δεν πρόκειται να πάρω βιαστικές αποφάσεις», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

🚨🏆 Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”.



“That remains forever. Tomorrow is a new day, and we go”. pic.twitter.com/Dk9XIsHaiY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Κριστιάνο Ρονάλντο: Τι είπε για το μέλλον του με την Πορτογαλία

Παρότι παραδέχθηκε ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, απέφυγε να επιβεβαιώσει αν το παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία ήταν και το τελευταίο του με τη φανέλα της Πορτογαλίας.

«Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει μια προσωπική του επιλογή να επισκιάσει την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Ο Ρονάλντο, ο οποίος οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2016, αλλά και του Nations League το 2019 και το 2025, δήλωσε υπερήφανος για όσα πέτυχε με την εθνική ομάδα.

«Έχω κατακτήσει τρεις τίτλους με την Πορτογαλία. Πριν από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία δεν είχε κατακτήσει κανέναν τίτλο.

Ο σημαντικότερος τίτλος στην ιστορία της εθνικής ομάδας ήταν το Euro του 2016, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, έχει για μένα την ίδια σημασία με ένα Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε.

🗣️ Cristiano Ronaldo confirms it is his last World Cup. "It's true, this was my last World Cup. There will be time to think about everything else, to be with my family, and I want to not make decisions when I'm heated. Life goes on.



"I have won three titles for Portugal. Before… pic.twitter.com/LOURGJE36x — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 6, 2026

«Τέλος» ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο της Πορτογαλίας

Ο αποκλεισμός της Πορτογαλίας σηματοδότησε παράλληλα και το τέλος της θητείας του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στον πάγκο της ομάδας, με τον Ρονάλντο να εκφράζει δημόσια την εκτίμησή του προς τον Ισπανό προπονητή.

«Μου άρεσε πολύ να συνεργάζομαι μαζί του. Είναι εξαιρετικός προπονητής και υπέροχος άνθρωπος. Όσα έκανε για την Πορτογαλία αξίζουν αναγνώρισης. Θέλω να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο.

Είναι πάντα λυπηρό να αποκλείεσαι από μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πιστεύω ότι η ομάδα είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό της και παίξαμε καλά. Το παιχνίδι μπορούσε να καταλήξει οπουδήποτε, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε.

Είναι απογοητευτικό να αποκλείεσαι με αυτόν τον τρόπο, όμως μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την προσπάθειά μας», κατέληξε ο επιθετικός της Αλ Νασρ.

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera