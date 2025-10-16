Λούκα Βιλντόζα: Συνελήφθη με τη σύζυγό του για επίθεση σε διασώστες, σύμφωνα με δημοσίευμα

Δημοσίευμα ιταλικού μέσου ενημέρωσης αναφέρει πως ο Λούκα Βιλντόζα, παίκτης πλέον της Μπολόνια και πρώην μπασκετμπολίστας για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, συνελήφθη με τη σύζυγό του για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου.

Το περιστατικό, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται ο Λούκα Βιλντόζα με τη Μιλίτσα Τάντιτς έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν οι δύο τους επιτέθηκαν σε διασώστες του «Ερυθρού Σταυρού».

Όλα φαίνεται ότι άρχισαν όταν το ασθενοφόρο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το γήπεδο της Βίρτους, θέλοντας να επιβεβαιώσει μία συγκεκριμένα οδό.

Λούκα Βιλντόζα: Το χρονικό της καταγγελλόμενης επίθεσης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην ίδια οδό που ήταν το ασθενοφόρο, βρέθηκε και ο Βιλντόζα, ο οποίος φάνηκε να ενοχλείται από το γεγονός ότι το όχημα εμπόδιζε τον δρόμο και φέρεται να επιτέθηκε λεκτικά στο πλήρωμα.

Στη συνέχεια, Βιλντόζα και ασθενοφόρο βρέθηκαν ξανά στον ίδιο δρόμο, με το όχημα του νοσοκομείου να έχει μάλιστα ανοιχτά τα φώτα και τις σειρήνες του. Ο μπασκετμπολίστας, σύμφωνα πάντα με τα όσα μεταφέρει το δημοσίευμα, προσπάθησε να εμποδίσει το ασθενοφόρο πατώντας φρένο.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου, καταληκτικά, αποβιβάστηκε από το όχημα, με τον Λούκα Βιλντόζα να κατηγορείται πως έπιασε από τον λαιμό έναν εκ των διασωστών.

Μάλιστα, στην κατάσταση μπλέχθηκε και η γυναίκα του, η Μιλίτσα Τάσιτς η οποία φέρεται να τράβηξε τα μαλλιά σ' έναν από τους εργαζομένους του νοσοκομείου.

Τόσο ο Λούκα Βιλντόζα όσο και η Μιλίτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επίθεση σε ιατρικό προσωπικό.

