Λιονέλ Μέσι: «Ο πόνος είναι τεράστιος» - Η ανάρτηση μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Με ένα μακροσκελές μήνυμα, λίγες ώρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026, ο Λιονέλ Μέσι θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του για το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά και να ευχαριστήσει όλους όσοι του εξέφρασαν την αγάπη τους και τη στήριξή τους.

Υπενθυμίζεται, πως η Αργεντινή ηττήθηκε από την Ισπανία με 1-0, στον χθεσινό (19/7) τελικό του Μουντιάλ 2026, το οποίο ήταν και το τελευταίο της καριέρας του Μέσι.

Το μήνυμα του Μέσι:

«Ο πόνος είναι τεράστιος, θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Όμως επιλέγω να κρατήσω όλα τα καλά, όλα τα παιχνίδια στα οποία ανατρέψαμε καταστάσεις δίνοντας τα πάντα και όλες εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη μιας ολόκληρης χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μάς έφερε ξανά ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι καταφέραμε, όμως αυτή η ομάδα έχει πραγματικά φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε μήνυμα και κάθε χαιρετισμό. Για ακόμη μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε την τεράστια περηφάνια του να είμαστε Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.

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