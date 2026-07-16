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Λίντσεϊ Βον: Ο αστράγαλός της «είναι ακόμη σπασμένος» 5 μήνες μετά το ατύχημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Όπως εξήγησε η αθλήτρια, η ανάρρωσή της προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς

The LiFO team
The LiFO team
ΛΙΝΤΣΕΙ ΒΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ Facebook Twitter
Η Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς / Φωτ.: EPA
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Η Λίντσεϊ Βον μίλησε ανοιχτά για την πορεία της αποκατάστασής της, πέντε μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.

Η Λίντσεϊ Βον, αθλήτρια του αλπικού σκι, στο περιθώριο των βραβείων ESPYS στη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο People ότι η ανάρρωσή της προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς.

«Ήταν μια πολύ αργή διαδικασία. Πέρασαν πέντε μήνες μέχρι να μπορέσω να επιστρέψω στο γυμναστήριο και να κάνω ουσιαστική προπόνηση. Ακόμα και το περπάτημα είναι πραγματικά δύσκολο για μένα. Ο αστράγαλός μου παραμένει σπασμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Λίντσεϊ Βον: Το χρονικό του τραυματισμού της

Η Βον τραυματίστηκε μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του τελικού της κατάβασης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κορτίνα ντ' Αμπέτσο, στην Ιταλία, στις 8 Φεβρουαρίου. Έχασε τον έλεγχο, εκτοξεύτηκε στον αέρα έπειτα από την πτώση της και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

Ο τραυματισμός της αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς υπέστη πολύπλοκο κάταγμα στην κνήμη και ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL). Μάλιστα, είχε υποστεί ολική ρήξη του χιαστού λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από το ατύχημα, κατά τη διάρκεια αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια δηλώνει ευγνώμων που μπορεί πλέον να σταθεί ξανά στα πόδια της.

«Έμεινα για πολύ καιρό σε αναπηρικό αμαξίδιο και χρησιμοποιούσα πατερίτσες για μήνες. Σχεδόν τρεισήμισι μήνες δεν μπορούσα να περπατήσω χωρίς βοήθεια. Όταν κατάφερα να περπατήσω μόνη μου, συγκινήθηκα πάρα πολύ», εξομολογήθηκε.

Λίγες ημέρες πριν από τη συνέντευξή της, η Βον δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που καταγράφει την αποκατάστασή της τους τελευταίους πέντε μήνες, από τις πρώτες προσπάθειες να σταθεί όρθια μέχρι την επιστροφή της στις ασκήσεις ενδυνάμωσης.

«Ήξερα ότι κάποια μέρα θα έφτανα εδώ, απλώς δεν ήξερα πόσο θα διαρκούσε. Χρειάστηκαν πέντε μήνες, αλλά επιτέλους τα κατάφερα. Έχω ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μου, όμως η δύναμή μου επιστρέφει, ίσως περισσότερο ψυχικά παρά σωματικά, αλλά κι αυτό δεν είναι κακό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Με πληροφορίες από People

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