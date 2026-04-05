Λευτέρης Πετρούνιας: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καΐρου

Ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Κάιρο, όπου με 14.366 βαθμούς κατάφερε να κυριαρχήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε τρίτος το πρόγραμμά του, τοποθετώντας τον πήχη ψηλά από νωρίς και βάζοντας στην «πλούσια» τροπαιοθήκη του ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Οι Αβετισιάν (Αρμενία) και Λιού (Κίνα), οι δύο ανταγωνιστές του Πετρούνια δεν κατάφεραν να τον περάσουν και έμειναν πίσω του, συμπληρώνοντας το βάθρο.

Λευτέρης Πετρούνιας: Αναλυτικά οι βαθμολογίες στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου (Κίνα) – 13.866

Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Μοχάμεντ (Αιγύπτιος) – 13.366

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066



