ΛεΜπρόν Τζέιμς: Η απουσία του από το ματς με τους Μπακς στη δικογραφία για τον στοιχηματισμό

Στις 30 ανέρχονται οι συλλήψεις στις ΗΠΑ σχετικά με το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στο NBA, με το όνομα του Ντέιμον Τζόουνς (Damon Jones), πρώην συμπαίκτη του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, να περιλαμβάνεται στη δικογραφία των ομοσπονδιακών Αρχών.

Ο Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος είχε περιορισμένη πρόσβαση στους Λος Άντζελες Λέικερς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-23 για να συνεργαστεί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, φέρεται να μοιράστηκε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τον αστέρα των «Λιμνανθρώπων» με εμπλεκόμενους στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο αγώνας της 9ης Φεβρουαρίου 2023 μεταξύ των Μιλγουόκι Μπακς και των Λος Άντζελες Λέικερς, στον οποίο αναφέρεται η έρευνα του FBI για τα παράνομα, αθλητικά στοιχήματα, ήταν ένας αγώνας στον οποίο ο Τζέιμς δεν αγωνίστηκε, λόγω πόνου στον αστράγαλο.

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για τον Τζόουνς

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες αφότου ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τζόουνς, φίλος του Τζέιμς που δεν εργαζόταν για τους Λέικερς, πούλησε ή προσπάθησε να επωφεληθεί από απόρρητες πληροφορίες, ώστε να μπορούν να στοιχηματίσουν άλλοι σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των φερόμενων ως συνεργών Έρικ Έρνεστ και Μάρβς Φέρλι. Αφορούσε το ποιος δεν θα έπαιζε ή αν θα αποσυρόταν πρόωρα από τα παιχνίδια.

Μια πηγή του πρωταθλήματος με γνώση της κατάστασης δήλωσε στην εφημερίδα The Athletic ότι ο Τζέιμς δεν γνώριζε ότι ο Τζόουνς μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του.

Οι Λέικερς αρνήθηκαν να σχολιάσουν όταν επικοινώνησαν με την εφημερίδα The Athletic.

Ο Τζόουνς μοιράστηκε επίσης πληροφορίες για έναν άλλο κορυφαίο παίκτη των Λέικερς, ανέφερε το κατηγορητήριο, ενόψει ενός αγώνα στις 15 Ιανουαρίου 2024, αφού έμαθε από έναν προπονητή ότι είχε τραυματιστεί και τα λεπτά συμμετοχής ή η απόδοσή του θα επηρεάζονταν.

Ο Μάρβες Φέρλεϊ, ένας άλλος κατηγορούμενος, πόνταρε 100.000 δολάρια εναντίον των Λέικερς για αυτόν τον αγώνα και η αναφορά τραυματισμού απλώς ανέφερε ότι ο παίκτης ήταν πιθανός.

Με πληροφορίες από Athletic