Λάζαρος Ρότα για Ηλιούπολη: «Μία αγκαλιά ίσως είναι η αιτία για να σωθούν ζωές»

Αναφορά στα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα μετά από πτώση από ταράτσα, έκανε ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Λάζαρος Ρότα.

Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε για την ανάγκη ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων, η οποία μπορεί να γίνει η αιτία για να σωθούν ζωές.

«Ίσως θα έπρεπε κι εμείς, όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε πραγματικά. Ίσως έτσι ο άνθρωπος απέναντί μας να μη νιώθει βάρος, αλλά να αισθάνεται ότι κάποιος νοιάζεται αληθινά για εκείνον. Μια τέτοια κίνηση, μια συζήτηση ή ακόμα και μια αγκαλιά, μπορεί να γίνει η αιτία να σωθούν ζωές» είπε ο Λάζαρος Ρότα για την υπόθεση στην Ηλιούπολη.

Λάζαρος Ρότα για Ηλιούπολη: Το μήνυμά του

«Αυτός είναι ίσως ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο θέλω να μιλήσω.

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε μια κάποια επιρροή, έστω και στο 1% του κόσμου. Και είναι τρομακτικό να χάνονται νέες ζωές, ειδικά όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να δείχνουν προς τα έξω χαρούμενοι, δυνατοί και καλά, χωρίς κανείς να καταλαβαίνει τι πραγματικά συμβαίνει μέσα τους.

Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι μοιάζουν συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι και εξαντλημένοι, προσπαθώντας συνεχώς να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί.

Ίσως θα έπρεπε κι εμείς, όταν ρωτάμε κάποιον αν είναι καλά, να το εννοούμε πραγματικά. Ίσως έτσι ο άνθρωπος απέναντί μας να μη νιώθει βάρος, αλλά να αισθάνεται ότι κάποιος νοιάζεται αληθινά για εκείνον.

Μια τέτοια κίνηση, μια συζήτηση ή ακόμα και μια αγκαλιά, μπορεί να γίνει η αιτία να σωθούν ζωές.

Και κάτι τελευταίο: θέλω να απευθυνθώ σε όλους εκείνους που καθημερινά δίνουν σιωπηλά τη δική τους μάχη μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση μόνιμη και χωρίς επιστροφή για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί.

Ελπίζω η συνέντευξή μου να προβληθεί όχι μόνο για μένα, αλλά γιατί ίσως βοηθήσει, έστω και στο ελάχιστο, ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία όπου χάνονται νέες ζωές».