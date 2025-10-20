Λάκης Κλεώπας: Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Άρη, Λάκης Κλεώπας, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του παράγοντα.

Ο Λάκης Κλεώπας, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ Άρης, υπήρξε πρόεδρος της ομάδας πριν από μία δεκαετία, τη σεζόν 2014-2015 πιο συγκεκριμένα, συνδέοντας το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.

Άρης: Η ανακοίνωση για τον Λάκη Κλεώπα

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Λάκη Κλεώπα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.

Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον ΑΡΗ σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»