Κριστιάνο Ρονάλντο: Πρόκριση στους 16 για την Πορτογαλία - Έγινε ο γηραιότερος που σκοράρει σε φάση νοκ άουτ

Η Πορτογαλία προκρίθηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 μετά τη νίκη της με 2-1 απέναντι στην Κροατία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι ένας εκ των σκόρερ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα, έγινε ο μεγαλύτερος, σε ηλικία, ποδοσφαιριστής (41 ετών) που σκοράρει σε φάση νοκ-άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έβαλε γκολ με πέναλτι.

Η Πορτογαλία μετά τη νίκη της επί της Κροατίας, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στη φάση των «16» του Μουντιάλ, αφού η τελευταία επικράτησε με 3-0 της Αυστρίας και προκρίθηκε άνετα.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πώς η τεχνολογία συνέβαλε στη νίκη της Πορτογαλίας

Η Πορτογαλία μπορεί να επικράτησε 2-1 της Κροατίας και να προκρίθηκε στους «16», όμως η αναμέτρηση στο Τορόντο θα μείνει στην ιστορία για την απόφαση του VAR που ακύρωσε την ισοφάριση των Κροατών στο 103ο λεπτό.

Η Κροατία πίστεψε ότι είχε στείλει το ματς στην παράταση όταν ο Γιόσκο Γκβάρντιολ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στις καθυστερήσεις της παράτασης. Οι παίκτες πανηγύρισαν έξαλλα, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που είχε ήδη αντικατασταθεί, παρακολουθούσε απογοητευμένος από τον πάγκο.

Ακολούθησε πολύλεπτος έλεγχος από το VAR για πιθανό οφσάιντ. Το κρίσιμο ερώτημα ήταν αν ο Ίγκορ Ματάνοβιτς είχε αγγίξει έστω και ανεπαίσθητα την μπάλα στην αρχή της φάσης. Οι τηλεοπτικές λήψεις δεν έδιναν ξεκάθαρη απάντηση, όμως ο αισθητήρας που βρίσκεται μέσα στην επίσημη μπάλα του Μουντιάλ κατέγραψε επαφή. Η τεχνολογία επιβεβαίωσε ότι υπήρξε άγγιγμα και είχε ως αποτέλεσμα ο Ματάνοβιτς να θεωρηθεί εκτεθειμένος και το γκολ να ακυρωθεί για οφσάιντ.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή των Κροατών φιλάθλων, οι οποίοι πέταξαν πλαστικά μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς, απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς τη συγκεκριμένη φάση, όμως άσκησε κριτική στη διαιτησία. Όπως είπε, το VAR «σκοτώνει τα συναισθήματα και τη χαρά του ποδοσφαίρου», υποστηρίζοντας ότι το άθλημα έχει οδηγηθεί στα άκρα από τη συνεχή χρήση της τεχνολογίας.

Αντίθετα, ο προπονητής της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, υπερασπίστηκε την απόφαση, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε τυχερή ούτε λανθασμένη απόφαση», αφού ο αισθητήρας της μπάλας απέδειξε πως υπήρξε επαφή.

Με πληροφορίες από BBC