Κριστιάνο Ρονάλντο: Το Μουντιάλ του 2026 θα είναι το τελευταίο της καριέρας μου

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιβεβαίωσε και επίσημα ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το τελευταίο της μυθικής καριέρας του με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Ο 40χρονος σταρ, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Νασρ στη Σαουδική Αραβία, έκανε τη δήλωση μιλώντας στο τουριστικό φόρουμ TOURISE, βάζοντας τέλος σε κάθε εικασία για το αν θα συνέχιζε στο κορυφαίο επίπεδο και μετά τη διοργάνωση σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

«Σίγουρα, είναι αλήθεια. Θα είμαι 41 ετών και νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο. Απολαμβάνω τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο, σύμφωνα με το πρακτορείο EFE.

Η παρουσία του το 2026 θα αποτελέσει την έκτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, μια επίδοση ρεκόρ που ξεκίνησε από τη Γερμανία το 2006 και τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με αυτή τη δήλωση, ο Ρονάλντο προανήγγειλε το τέλος μιας εποχής, δίνοντας στους φιλάθλους όλου του κόσμου την τελευταία ευκαιρία να τον δουν να φορά τη φανέλα της Πορτογαλίας σε ένα Μουντιάλ – με στόχο ένα τελευταίο, χρυσό φινάλε στη διεθνή του καριέρα.