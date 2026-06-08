Κρίστιαν Έρικσεν: Νέα ενημέρωση από τον γιατρό της Δανίας - «Θα πάρει εξιτήριο»

Τα νεότερα για την κατάσταση υγείας του ποδοσφαιριστή Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα με την Ουκρανία, παρουσίασε ο γιατρός της Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν.

Ο γιατρός της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μιλώντας για τον Κρίστιαν Έρικσεν, ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής τα πηγαίνει καλύτερα και αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρει εξιτήριο.

Υπενθυμίζεται πως ο Κρίστιαν Έρικσεν, στο φιλικό παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία πάγωσε άπαντες, καθώς για δεύτερη φορά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο. Τα νέα για την κατάσταση της υγείας του είναι ενθαρρυντικά, με τον γιατρό των Σκανδιναβών να δίνει το πρωί της Δευτέρας (08/06) ενημέρωση για το πως τα πηγαίνει ο Έρικσεν. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Μόρτεν Μπόεσεν ο ποδοσφαιριστής είναι καλύτερα, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πάρει και εξιτήριο.

Denmark's national team doctor Morten Boesen, who was credited with saving Eriksen's life when he collapsed in 2021, provided a further update.



"Christian is doing well and walked off the pitch by himself," he added. "As I see it, the pacemaker responded as it should.



"He was… pic.twitter.com/y8DFpP61le — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 7, 2026

Κρίστιαν Έρικσεν: «Τα πηγαίνει καλύτερα»

«Μίλησα μαζί του το πρωί, τα πηγαίνει καλύτερα. Είναι με την οικογένεια του και σε καλή διάθεση. Η προσδοκία είναι πως σύντομα θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει σπίτι του. Φροντίζουμε πολύ καλά τους παίκτες και το σταφ και παραμένουμε σε συνεχή επαφή μαζί τους».

Ο Κρίστιαν Έρικσεν αγωνίζεται με εμφυτευμένο καρδιομετατροπέα-απινιδωτή (ICD) από το 2021, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα Δανίας–Φινλανδίας στο Euro. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, η συσκευή του φαίνεται να λειτούργησε φυσιολογικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας του βηματοδότη/απινιδωτή του.

The terrifying moment Christian Eriksen clutches at his chest just before his collapse: Cardiologist warns Denmark star it could happen again after defibrillator 'undoubtedly saved his life' five years on from cardiac arrest https://t.co/GtuUTtKvPI — Daily Mail (@DailyMail) June 8, 2026

Κρίστιαν Έρικσεν: Η κατάρρευσή του το 2021

Ο Κρίστιαν Έρικσεν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Δανίας. Μετά την κατάρρευσή του στον εναρκτήριο αγώνα της χώρας του στο Euro 2021 απέναντι στη Φινλανδία, του τοποθετήθηκε εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας-απινιδωτής.

Στο περιστατικό που είχε συγκλονίσει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Έρικσεν επανήλθε στη ζωή ύστερα από πολύωρη ιατρική παρέμβαση στον αγωνιστικό χώρο και αργότερα είχε δηλώσει ότι ενημερώθηκε πως «είχε φύγει από αυτόν τον κόσμο για πέντε λεπτά».

Επέστρεψε στην επαγγελματική δράση 259 ημέρες αργότερα με την Μπρέντφορντ. Μετά τη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2022 έως το 2025, εντάχθηκε στη γερμανική Βόλφσμπουργκ με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν 2026-27.

Η Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε ότι ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Οντένσε και ότι ο σύλλογος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Ό,τι καλύτερο και ταχεία ανάρρωση, Κρίστιαν», ανέφερε η ομάδα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ