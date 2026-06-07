Κρίστιαν Έρικσεν: Κατέρρευσε ξανά στο γήπεδο εν μέσω αγώνα

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο στο 73ο λεπτό, προκαλώντας σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους.

Το περιστατικό έφερε αμέσως στη μνήμη το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί ο Δανός μέσος στο Euro 2021, στον αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία, όταν είχε καταρρεύσει στο γήπεδο λόγω καρδιακής ανακοπής και χρειάστηκε άμεση ιατρική παρέμβαση για να σωθεί η ζωή του.

Momento em que o Eriksen coloca a mão no peito, depois cai e rapidamente começa o atendimento… https://t.co/2EX4id1NUX pic.twitter.com/OsrhsHyv4h — Icaro Cruz (@IcaaroCruz) June 7, 2026

Το TV2 μετέδωσε αμέσως πως ο Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ η Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DBU) επιβεβαίωσε επίσης, το ίδιο. Μετά το συμβάν, ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά και στη συνέχεια οριστικά.

Κρίστιαν Έρικσεν: «Είναι καλά και σηκώθηκε μόνος του»

Λίγο αργότερα ήρθαν καθησυχαστικά νέα από το γήπεδο. Ο Έρικσεν σηκώθηκε ξανά όρθιος, με ολόκληρο το στάδιο να ξεσπά σε θερμό χειροκρότημα. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της σκανδιναβικής χώρας οι φίλαθλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να αποθεώσουν τον Δανό άσο.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, η σύζυγος του Έρικσεν εισήλθε επίσης, στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι πληροφορίες μέχρι στιγμής αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής είναι σε επικοινωνία με τους γιατρούς, έχοντας τις αισθήσεις του.

Eriksen can’t continue pic.twitter.com/DZyMMk6fTG — Footy clip guy (@Preachfooty) June 7, 2026

Η ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας, αναφέρει πως ο Έρικσεν είναι καλά και σηκώθηκε μόνος του. «Ήταν για λίγο αναίσθητος αλλά βρήκε τις αισθήσεις ξανά πολύ γρήγορα. Θα γίνουν περισσότερες εξετάσεις στο νοσοκομείο για να δούμε τι προκάλεσε το περιστατικό» αναφέρεται επίσης.

🇩🇰La selección de Dinamarca habla sobre el desplomo de Eriksen.



"Christian se encuentra bien y ha salido andando del campo. Será trasladado a un hospital para que le realicen las pruebas necesarias" pic.twitter.com/ItcpPq9UU1 — Mister Knuckleball (@TodoDeporte3) June 7, 2026

Με πληροφορίες από Ιndependent, Sky News, ΑΠΕ-ΜΠΕ