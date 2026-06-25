Κρις Έβερτ: Η τενίστρια αποκάλυψε πως ο καρκίνος της επέστρεψε για τρίτη φορά

Η Αμερικανίδα τενίστρια, Κρις Έβερτ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε για τρίτη φορά με καρκίνο των ωοθηκών, γνωστοποιώντας πως θα υποβληθεί εκ νέου σε χημειοθεραπείες και θα αποσυρθεί προσωρινά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Κρις Έβερτ προχώρησε στην παραπάνω ανακοίνωση με ανάρτηση της στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας ότι η υποτροπή διαπιστώθηκε έπειτα από αξονική και τομογραφία PET που έδειξαν ύποπτα ευρήματα. Στις αρχές της εβδομάδας υποβλήθηκε σε διερευνητική επέμβαση, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η επιστροφή της νόσου.

«Πάντα πίστευα ότι πρέπει να είμαι ανοιχτή και ειλικρινής σχετικά με την πορεία της υγείας μου. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά από αξονική και PET, έμαθα ότι ο καρκίνος των ωοθηκών επέστρεψε», έγραψε.

Κρις Έβερτ: «Ο καρκίνος είναι αδυσώπητος»

Η Κρις Έβερτ αποκάλυψε ότι έχει ήδη υποβληθεί στην πρώτη χειρουργική επέμβαση που αποτελεί μέρος της θεραπείας της και της διαδικασίας ανάρρωσης.

«Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσω χημειοθεραπείες. Για τον λόγο αυτό δεν θα παρευρεθώ στο Wimbledon φέτος και θα αποσυρθώ από τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις για τους επόμενους μήνες, ώστε να επικεντρωθώ στην υγεία μου», ανέφερε.

Παρά τη νέα δοκιμασία, η ίδια εμφανίστηκε αισιόδοξη.

«Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι αδυσώπητος, όμως θα παραμείνω αισιόδοξη και αποφασισμένη να συνεχίσω αυτή τη μάχη. Ευχαριστώ βαθιά την ιατρική μου ομάδα, την οικογένειά μου, τους φίλους μου και όλους όσοι μου έστειλαν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Ανυπομονώ να σας δω ξανά σύντομα», έγραψε.

Υπενθυμίζεται πως η Κρις Έβερτ είχε διαγνωστεί για πρώτη φορά με καρκίνο των ωοθηκών πρώτου σταδίου το 2021, έναν χρόνο μετά τον θάνατο της αδελφής της από την ίδια ασθένεια. Το 2022 υποβλήθηκε προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή, αφού διαπιστώθηκε ότι είναι φορέας της μετάλλαξης του γονιδίου BRCA, η οποία αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Κρις Έβερτ: Τι είχε πει για την επανεμφάνιση του καρκίνου

Στις αρχές του 2023 ανακοίνωσε ότι βρισκόταν σε ύφεση, όμως λίγους μήνες αργότερα γνωστοποίησε ότι ο καρκίνος είχε επανεμφανιστεί.

Τον Δεκέμβριο του 2023 είχε δηλώσει: «Αν και αυτή είναι μια διάγνωση που δεν ήθελα ποτέ να ακούσω, αισθάνομαι και πάλι τυχερή που εντοπίστηκε νωρίς. Προτρέπω όλους να γνωρίζουν το οικογενειακό ιστορικό τους και να διεκδικούν τις απαραίτητες εξετάσεις. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές».

Μετά τη δεύτερη διάγνωση, επέτρεψε σε τηλεοπτικές κάμερες να καταγράψουν την πορεία της θεραπείας της, ακόμη και τη στιγμή που ο γιος της της ξύρισε τα τελευταία μαλλιά της μετά τις χημειοθεραπείες. Οι εικόνες αυτές περιλαμβάνονται στο νέο ντοκιμαντέρ Chris & Martina: The Final Set, το οποίο ακολουθεί την ίδια και τη στενή της φίλη και μεγάλη αντίπαλο στα γήπεδα, Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, και κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 26 Ιουνίου.

Μιλώντας πρόσφατα στο People, η Έβερτ εξήγησε ότι επέλεξε συνειδητά να μοιραστεί δημόσια τη μάχη της με τον καρκίνο, ώστε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο.

«Σε προσγειώνει όταν έχεις ζήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες και μετά διαγιγνώσκεσαι με καρκίνο. Συνειδητοποιείς ότι είσαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σημασία του γενετικού ελέγχου και των προληπτικών εξετάσεων. Αν νιώσετε ότι κάτι αλλάζει στο σώμα σας, μην το αμελήσετε. Φροντίστε το αμέσως», δήλωσε.

Με πληροφορίες από People