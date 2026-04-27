Κώστας Σλούκας: Εκτός playoffs Euroleague μετά από τραυματισμό

Ο αρχηγός του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και χάνει τη σειρά των playoffs με τη Βαλένθια.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague είναι προγραμματισμένος για αύριο, Τρίτη, ενώ η απώλεια του Κώστα Σλούκα θεωρείται σημαντική στην προσπάθεια του «τριφυλλιού» να προκριθεί στο Final 4 της Αθήνας.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την ΕΡΤ, ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στη σημερινή (27/04) προπόνηση της ομάδας του Εργκίν Άταμαν στο αριστερό του γόνατο. Όπως φάνηκε υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος, ενώ θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.