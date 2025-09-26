Κώστας Σλούκας: «Έχει απομείνει λίγος χρόνος για να τελειώσω την καριέρα μου»

Λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα στο EuroBasket, ο Κώστας Σλούκας, ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις της Euroleague, όπου δεν αποκλείεται να αγωνιστεί για τελευταία φορά.

Σε δηλώσεις του, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ανέφερε, ότι: «Έχει απομείνει λίγος χρόνος για να τελειώσω την καριέρα μου αλλά είναι μεγάλο το κίνητρο για να κατακτήσω την Euroleague και το πρωτάθλημα. Σε κάθε αθλητή αρμόζει ένα σωστό τελείωμα στην καριέρα του. Πρέπει να ξέρεις πότε θα σταματήσεις».

Αναφερόμενος στην περασμένη σεζόν και για το Final-4 του 2026 στην Αθήνα, ο Κώστας Σλούκας υπογράμμισε: «Η περσινή χρονιά ήταν απογοητευτική στο τελείωμά της. Έχουμε έξτρα κίνητρο για την Euroleague λόγω και της Αθήνας αλλά η πίεση στον Παναθηναϊκό είναι τεράστια ανεξάρτητα από έδρες».

Μιλώντας για την αντιπαλότητα με τον Ολυμπιακό, ο μπασκετμπολίστας σχολίασε ότι: «Εκτός των τεσσάρων γραμμών, όπως βλέπετε, αυτά μένουν στα χαρτιά γιατί στην Εθνική πετύχαμε κάτι πολύ σπουδαίο με συμπαίκτες από τον Ολυμπιακό. Μη τα ρίχνουμε όλα μόνο στον κόσμο. Η τοξικότητα βολεύει και εμείς οφείλουμε ως παραδείγματα να ρίχνουμε τους τόνους ή να είμαστε εμείς τα παραδείγματα».