Κόπα Άφρικα: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του Σουδάν

Στιγμές ανησυχίας σημειώθηκαν στον αγώνα Ισημερινής Γουινέας – Σουδάν για τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όταν ο τερματοφύλακας του Σουδάν, Μονγκέντ Ελνέελ, κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό συνέβη χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια εμφανής σύγκρουση. Ο Ελνέελ βρισκόταν λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο χορτάρι.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι συμπαίκτες του και το ιατρικό επιτελείο, που έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ενώ το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά. Ο ίδιος σύντομα βρήκε τις αισθήσεις του, έριξε λίγο νερό στο κεφάλι του και γνώρισε την αποθέωση των φιλάθλων.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.