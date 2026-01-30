Κλήρωση Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Τους αντιπάλους τους στην ενδιάμεση φάση του Europa League έμαθαν την Παρασκευή (30/1) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, που διεκδικούν την πρόκρισή τους στη φάση των «16».

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο Νιόν της Ελβετίας, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την τσεχική ομάδα, Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά θα κοντραριστεί με την ισπανική Θέλτα.

Σε ό,τι αφορά στον Παναθηναϊκό, το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς ακολουθεί στις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. Αν προκριθεί, θα παίξει ξανά με τον πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι σε Μπέτις ή Μίντιλαντ..

Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο ματς στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα εκτός έδρας.

Κλήρωση Europa League: Αναλυτικά τα ζευγάρια

