Καραλής: «Μπορώ να νικήσω τον Ντουπλάντις και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ»

Την ικανοποίησή του για την πορεία του τα τελευταία χρόνια, αλλά και την πίστη ότι μπορεί να φτάσει ακόμη ψηλότερα, εξέφρασε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά τον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Έλληνας άλτης, που για τρίτη διαδοχική φορά ανέβηκε στο βάθρο της διοργάνωσης, στάθηκε στην εξέλιξή του και στη δουλειά που έχει γίνει με την ομάδα του. «Τώρα συνειδητοποιώ σιγά-σιγά τι έχω πετύχει το τελευταίο διάστημα. Σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Το προπονητικό τιμ, ο πατέρας μου, ο Μάρτσιν, ο Πομάσκι με έχουν αλλάξει σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Το να είμαι εδώ και να δοκιμάζω άλμα στα 6,25 μ. δεν υπήρχε ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον τελικό, υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο και την επιλογή του να ρισκάρει: «Ήταν ένας φανταστικός τελικός με τρεις αθλητές πάνω από τα 6 μέτρα. Ήθελα να ρισκάρω και το έκανα. Το δοκίμασα».

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος για τις δυνατότητές του απέναντι στον Αρμάν Ντουπλάντις: «Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω να νικήσω τον Μόντο και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ».

Ο Καραλής αναφέρθηκε και στην υποστήριξη που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την πορεία του. «Η αγάπη που έχω λάβει μετά το 2024 είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν ήμουν μικρός ότι θα έρθει η στιγμή που θα βρεθώ εγώ στη θέση των μεγάλων αθλητών», είπε.

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της ψυχολογίας και της ομάδας του, αλλά και στην προσήλωσή του στη συνέχεια: «Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι τυχερός που έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και με ωθεί να ξεπεράσω τα όριά μου. Σήμερα θα το γιορτάσουμε και μετά επιστρέφουμε και πιάνουμε πάλι δουλειά».

Εμανουήλ Καραλής: Τα συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την ίδια ώρα, συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη τον Έλληνα πρωταθλητή «για μία ακόμη κορυφαία επίδοση και διάκριση», σημειώνοντας ότι «κατάφερε να ανεβάσει την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα». Παράλληλα, του ευχήθηκε «να κατακτά πάντα τους πιο υψηλούς στόχους του και να εμπνέει με το ήθος, την επιμονή και την αισιοδοξία του».

Αντίστοιχα, ο Νικήτας Κακλαμάνης έκανε λόγο για «μεγάλη επιτυχία», τονίζοντας ότι η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου «είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσωπικών θυσιών και αδιάκοπης προσπάθειας». Όπως ανέφερε, η διάκριση του Καραλή αποτελεί «έμπνευση για τα νέα παιδιά στην Ελλάδα που αγαπούν τον αθλητισμό και πιστεύουν στο ευ αγωνίζεσθαι», καταλήγοντας: «Μανόλο, μην σταματάς να μας κάνεις υπερήφανους».