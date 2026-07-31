Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι αδελφές Αλεξανδρή στο τεχνικό ντουέτο

Πρώτες «τερμάτισαν» οι αδελφές Αλεξανδρή στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, με την επιστροφή τους ύστερα από 14 χρόνια να συνοδεύεται από το χρυσό μετάλλιο.

Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Οι αδελφές συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα από τη Ρωσία (αγωνίζονται ως ουδέτερες αθλήτριες) 302.9950 βαθμούς και την τρίτη θέση εξασφάλισαν οι Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ από τη Μεγάλη Βρετανία με 297.9108 βαθμούς.

Πρόκειται για το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, μετά τη νίκη στο ελεύθερο ομαδικό, πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Συνολικά, είναι το 14ο χρυσό για τη χώρα μας στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού.

Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου:

Αννα-Μαρία Αλεξανδρή/Ειρήνη Αλεξανδρή (ΕΛΛΑΔΑ) 311.4308 βαθμοί Ντορόσκο/Μινάεβα (Ουδέτερες/Ρωσία) 302.9950 Σόρτμαν/Θορπ (Μ. Βρετανία) 297.9108 Αλαβέ/Λινέλ (Γαλλία) 294.6549 Πίκολι/Ρουτζιέρο (Ιταλία) 290.4416 Μπλέγερ/Ντενίσοφ (Γερμανία) 284.9774 Νταμπραβόλσκαγια/Μίροντσικ (Ουδέτερες/Λευκορωσία) 275.7825 Γιούις Βαλέτε/Τίο Κάσας (Ισπανία) 274.0117

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews