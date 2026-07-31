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Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι αδελφές Αλεξανδρή στο τεχνικό ντουέτο

Η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι

The LiFO team
The LiFO team
Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι αδελφές Αλεξανδρή στο τεχνικό ντουέτο Facebook Twitter
Φωτ.: Hellenic Olympic Committee / Instagram
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Πρώτες «τερμάτισαν» οι αδελφές Αλεξανδρή στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, με την επιστροφή τους ύστερα από 14 χρόνια να συνοδεύεται από το χρυσό μετάλλιο.

Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο  Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Οι αδελφές συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησαν οι Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα από τη Ρωσία (αγωνίζονται ως ουδέτερες αθλήτριες) 302.9950 βαθμούς και την τρίτη θέση εξασφάλισαν οι Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ από τη Μεγάλη Βρετανία με 297.9108 βαθμούς.

Πρόκειται για το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, μετά τη νίκη στο ελεύθερο ομαδικό, πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Συνολικά, είναι το 14ο χρυσό για τη χώρα μας στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού.

Καλλιτεχνική Κολύμβηση: Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου:

  1. Αννα-Μαρία Αλεξανδρή/Ειρήνη Αλεξανδρή (ΕΛΛΑΔΑ) 311.4308 βαθμοί
  2. Ντορόσκο/Μινάεβα (Ουδέτερες/Ρωσία) 302.9950
  3. Σόρτμαν/Θορπ (Μ. Βρετανία) 297.9108
  4. Αλαβέ/Λινέλ (Γαλλία) 294.6549
  5. Πίκολι/Ρουτζιέρο (Ιταλία) 290.4416
  6. Μπλέγερ/Ντενίσοφ (Γερμανία) 284.9774
  7. Νταμπραβόλσκαγια/Μίροντσικ (Ουδέτερες/Λευκορωσία) 275.7825
  8. Γιούις Βαλέτε/Τίο Κάσας (Ισπανία) 274.0117

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

 
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