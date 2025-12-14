John Cena: Ο θρύλος του WWE αποσύρθηκε από τα ρινγκ ως ο αθλητής με τους περισσότερους τίτλους

Έχοντας στη φαρέτρα του 17 τίτλους, ο John Cena ανέβηκε χθες για τελευταία φορά στο ρινγκ του WWE, βάζοντας τέλος σε μία ιστορική καριέρα στον χώρο της επαγγελματικής πάλης, έστω και για λόγους ψυχαγωγίας.

Η Capital One Arena της Ουάσινγκτον γέμισε ασφυκτικά για τον αγώνα του John Cena, με το κοινό να αποθεώνει τον άνθρωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη σύγχρονη εποχή της επαγγελματικής πάλης.

Το σύνθημα που συνόδευσε τον Cena για δεκαετίες, το «Never Give Up», απέκτησε ιδιαίτερο βάρος σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα, απέναντι στον Gunther. Έναν αγώνα σκληρό, και έντονα συναισθηματικό, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους χιλιάδες οπαδούς που ήξεραν ότι παρακολουθούν το τέλος μιας εποχής.

John Cena: Ήττα στον τελευταίο του αγώνα στο WWE

Ο Gunther είχε «κατέβει», αποκλειστικά, για τον αγώνα με τον John Cena. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το κοινό ξέσπασε σε έντονα γιουχαΐσματα εναντίον του, ειδικά όταν ο Αυστριακός παλαιστής χτυπούσε τον αντίπαλό του μέσα στο ρινγκ.

Η ατμόσφαιρα ήταν ξεκάθαρα υπέρ του θρύλου του WWE. Οι φίλαθλοι αποδοκίμαζαν τον Gunther σε κάθε του κίνηση και στήριζαν με πάθος τον Cena, γνωρίζοντας ότι αυτή ήταν η τελευταία του εμφάνιση ως ενεργός παλαιστής. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με νικητή τον πρώτο, γράφοντας το τελευταίο κεφάλαιο στην αγωνιστική πορεία του δευτέρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο John Cena δεν αποχωρεί πλήρως από το WWE. Αναμένεται να παραμείνει στον οργανισμό με ρόλο πρεσβευτή, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή του με το άθλημα που σημάδεψε τη ζωή του.

John Cena: Το «αντίο» του WWE

Το WWE, με ανάρτησή του στο X, απέτισε φόρο τιμής στον θρύλο του, τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάποιος σαν τον John Cena», συνοδεύοντας το μήνυμα με στιγμιότυπα από την τελευταία του εμφάνιση.

Η συγκίνηση δεν περιορίστηκε στην αρένα. Τα social media πλημμύρισαν από μηνύματα αγάπης και αποχαιρετισμού, με πολλούς οπαδούς να εκφράζουν ανοιχτά τη συγκίνησή τους. «Ποιος άλλος κλαίει αυτή τη στιγμή;» έγραφαν χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το συναίσθημα μιας ολόκληρης γενιάς φιλάθλων.

Ο John Cena αποχωρεί από τα ρινγκ, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο τίτλους και στιγμές δόξας, αλλά και μια κληρονομιά που ξεπερνά το ίδιο το WWE. Έναν θρύλο που, ακόμα και στην αποχώρησή του, κατάφερε να ενώσει κοινό, παρόν και παρελθόν του αθλήματος, σε ένα μεγάλο, συγκινητικό αντίο.

