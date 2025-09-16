Ιταλία: Διείσδυση της μαφίας στην Κροτόνε – Ο σύλλογος τέθηκε υπό δικαστική εποπτεία

Δικαστήριο στην Καλαβρία όρισε εχθες προσωρινούς διαχειριστές στην ποδοσφαιρική ομάδα της Κροτόνε, έπειτα από στοιχεία που δείχνουν συστηματική επιρροή της μαφίας Ντρανγκέτα στη λειτουργία του συλλόγου.

Το μέτρο θα ισχύσει για έναν χρόνο, διάστημα κατά το οποίο η ομάδα θα συνεχίσει κανονικά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις αλλά με εποπτεία από τους δικαστικούς επιτρόπους.

Η εισαγγελία του Καταντζάρο ανακοίνωσε ότι η Κροτόνε βρισκόταν επί μία δεκαετία σε καθεστώς εκφοβισμού και εξάρτησης από τοπικές φατρίες της Ντρανγκέτα. Η μαφία είχε παρεισφρήσει σε καίριους τομείς, όπως το τμήμα ασφαλείας και η διάθεση εισιτηρίων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η δικαστική διαχείριση δεν στρέφεται εναντίον του ίδιου του συλλόγου, αλλά αποτελεί αναγκαίο μέτρο ώστε οι οικονομικές του δραστηριότητες να επανέλθουν σε νόμιμη βάση και να περιοριστεί η εγκληματική επιρροή.

Με ανακοίνωσή της, η Κροτόνε δήλωσε πως θα συνεργαστεί στενά με τους επιτρόπους. «Στόχος είναι να συνεχιστεί η λειτουργία του συλλόγου προς όφελος της ομάδας, των φιλάθλων και του ποδοσφαίρου γενικότερα», αναφέρει το κείμενο. Ο σύλλογος υπογράμμισε επίσης ότι η απόφαση «δεν υπονοεί συνενοχή της διοίκησης, των μετόχων ή των συνεργατών».

Η Κροτόνε έχει ζήσει σημαντικές στιγμές, με δύο σεζόν στη Serie A σχεδόν πριν από μία δεκαετία και μία ακόμη παρουσία στην κορυφαία κατηγορία το 2020-21. Σήμερα αγωνίζεται στη Serie C, όπου μετά από τέσσερις αγώνες έχει πέντε βαθμούς και βρίσκεται στην έβδομη θέση του τρίτου ομίλου.

Η υπόθεση φωτίζει για ακόμη μία φορά τη διασύνδεση οργανωμένου εγκλήματος και ποδοσφαίρου στην Ιταλία. Η μαφία επιδιώκει έλεγχο σε κερδοφόρες δραστηριότητες, όπως τα εισιτήρια και οι πωλήσεις ειδών φιλάθλου, ενώ τα τελευταία χρόνια οι αρχές έχουν ερευνήσει ακόμη και οργανωμένους συνδέσμους φιλάθλων κορυφαίων ομάδων όπως η Ίντερ και η Μίλαν.

Με πληροφορίες από Guardian