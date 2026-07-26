Ιστορικό χρυσό για την Εθνική πόλo ανδρών – Νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της κατέκτησε η Εθνική πόλο ανδρών, επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έφτασε στην κορυφή έπειτα από πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις.

Τον αγώνα έκρινε ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στην τελευταία ελληνική επίθεση. Η Ουγγαρία είχε ισοφαρίσει σε 14-14 μόλις 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, επιστρέφοντας από διαφορά τριών τερμάτων, αλλά η Εθνική βρήκε την τελική απάντηση.

Κορυφαίος για την Ελλάδα ήταν ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος σημείωσε πέντε γκολ, αρκετά από μεγάλη απόσταση. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή των Κώστα Κάκαρη, Κώστα Γκιουβέτση και Αλέξανδρου Παπαναστασίου.

Η ελληνική ομάδα είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Προηγήθηκε με 3-1 και στη συνέχεια διατήρησε το προβάδισμά της, πριν οι Ούγγροι ισοφαρίσουν σε 6-6. Ο Σκουμπάκης έδωσε ξανά προβάδισμα στην Ελλάδα πριν από την ανάπαυλα.

Η Ουγγαρία πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 9-8 στο τρίτο οκτάλεπτο, όμως η Εθνική αντέδρασε αμέσως. Ο Γκιουβέτσης ισοφάρισε και ο Σκουμπάκης έφερε ξανά την Ελλάδα μπροστά, σε έναν τελικό που εξελίχθηκε σε διαρκή εναλλαγή προβαδίσματος.

Θρίλερ μέχρι το τελευταίο σουτ

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Ελλάδα ανέβασε ξανά τον ρυθμό και έφτασε να προηγείται με τρία γκολ. Ο Σκουμπάκης συνέχισε να βρίσκει δίχτυα από μακρινή απόσταση, ενώ η ελληνική άμυνα προσπάθησε να περιορίσει την αποτελεσματικότητα της Ουγγαρίας στον παίκτη παραπάνω.

Οι Ούγγροι, όμως, δεν εγκατέλειψαν το παιχνίδι. Με πρωταγωνιστή τον Ζάλανκι πέτυχαν τρία διαδοχικά γκολ και μείωσαν τη διαφορά, πριν ο Μάνχερζ ισοφαρίσει σε 14-14, ενώ απέμεναν 45 δευτερόλεπτα.

Η τελευταία ελληνική επίθεση πέρασε στα χέρια του αρχηγού. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη, εκτέλεσε και διαμόρφωσε το τελικό 15-14, χαρίζοντας στην Εθνική το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της.

Η νίκη έβαλε τέλος σε μια σειρά πέντε χαμένων τελικών για την ελληνική ομάδα και πρόσθεσε ακόμη μία μεγάλη διάκριση σε μια περίοδο κατά την οποία η Εθνική ανδρών βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης.