Ιστορική βραδιά στο NBA: Ο Αντεμπάγιο έβαλε 83 πόντους και ξεπέρασε τον Κόμπι

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πραγματοποίησε μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία του ΝΒΑ, σημειώνοντας 83 πόντους και οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη με 150-129 επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Ο 28χρονος σέντερ κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη επιθετική επίδοση σε έναν αγώνα στην ιστορία του ΝΒΑ, ξεπερνώντας τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ από το 2006 και μένοντας πίσω μόνο από τους 100 του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το 1962.

Ο Αντεμπάγιο ξεκίνησε «καυτός», σημειώνοντας 31 πόντους ήδη από την πρώτη περίοδο και θέτοντας από νωρίς τις βάσεις για ένα ιστορικό βράδυ.

Ο άσος των Χιτ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20/43 σουτ εντός πεδιάς, 7/22 τρίποντα και 36/43 βολές σε 42 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρόσθεσε και εννέα ριμπάουντ. Παράλληλα, κατέρριψε και τα ρεκόρ ΝΒΑ για τις περισσότερες εύστοχες βολές (36) και τις περισσότερες προσπάθειες (43) σε έναν αγώνα.

Η επίδοση αυτή αποτελεί φυσικά και νέο ρεκόρ στην ιστορία των Χιτ, ξεπερνώντας τους 61 πόντους που είχε σημειώσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2014, ενώ ο Αντεμπάγιο κατέρριψε και το ρεκόρ συλλόγου για τους περισσότερους πόντους σε μία περίοδο.

Μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης, το προσωπικό του ρεκόρ καριέρας ήταν οι 41 πόντοι απέναντι στους Μπρούκλιν Νετς το 2021.

Το Μαϊάμι, που αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Τάιλερ Χίρο, Νόρμαν Πάουελ και Άντριου Γουίγκινς, έφτασε έτσι στην έκτη διαδοχική νίκη του, με τον Άλεξ Σαρ να ξεχωρίζει για την Ουάσινγκτον με 28 πόντους.

Στο Μιλγουόκι, οι Φοίνιξ Σανς επικράτησαν των Μπακς με 129-114, χάρη σε ένα εντυπωσιακό βράδυ πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων. Οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν 24 τρίποντα - την καλύτερη φετινή τους επίδοση - ξεκινώντας ιδανικά την περιοδεία έξι εκτός έδρας αγώνων.

Ο Ντέβιν Μπούκερ ηγήθηκε των νικητών με 27 πόντους και επτά ασίστ, με τον Τζέιλεν Γκριν να προσθέτει 25 και τον Ρόις Ο’Νιλ 21.

Από την πλευρά των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 22 πόντους (10/17 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/5 βολές), 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα ο Κάιλ Κούζμα πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 33 πόντους και 6/10 τρίποντα, ενώ 22 πόντους είχε και ο Μάιλς Τέρνερ.